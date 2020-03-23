21 Mart 2020 17:19
Son Güncellenme Tarihi: 21 Mart 2020 22:27

HDP'li Gergerlioğlu: KHK’lilerin pandemi hastanelerinde çalışmasına izin verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu KHK ile ihraç edilen hekimlerin durumuna ilişkin önemli bilgiler açıkladı.

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Ömer Gergerlioğlu basın açıklamasında konuşuyor

Fotoğraf: MA

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    Türkiye’de koronovirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ederken, sağlık emekçilerinin de iş yükü arttı. Birçok alanda uzmanların yetersizliği ve sağlık alanında yaşanan eksiklikler “güvenlik” soruşturması nedeniyle atanamayan sağlık emekçileri ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen sağlık emekçilerinin durumunu bir kez daha gündeme getirdi.

    Kendisi de KHK’li hekimler arasında bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.  KHK’li Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı’nın durumuna dair görüştüğünü aktaran Gergerlioğlu, “Tıbbi Genetik Uzmanı Ulaşlı’nın durumuna dair kendisinin de bilgisi olduğunu ve Pazartesi bakanlık yetkililerinin kendisiyle görüşeceğini aktardığını söyledi” ifadelerini kullandı. Ulaşlı’nın daha önce TÜBİTAK çalışmaları yaptığını ve koronovirüse ilişkinde araştırmaları olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, “Umarım değerlendirilir” dedi.

    ‘KHK’LİLERİN PANDEMİ HASTANELERİNDE ÇALIŞABİLMELERİNE İZİN VERİLECEK’

    Gergerlioğlu, 15 bin sağlık emekçisinin KHK’li olduğunu bakana aktardığını ve salgın hastalığın yaygınlaştığı Türkiye’de bunların da değerlendirilmesi gerektiğini belirttiğini söyledi. Koca’nın salgın nedeniyle açılan pandemi hastaneler olduğu ve KHK’lilerin burada çalışmasına izin verileceği yönünde bir açıklama yaptığını söyleyen Gergerlioğlu, “Onlara saha açılacağını söyledi ama işe iade edileceğine dair bir şey söylemedi” diye konuştu.

    ‘SÜRECİ HIZLANDIRACAKLARINI SÖYLEDİLER’

    Güvenlik soruşturmaları nedeniyle atanamayan sağlık emekçilerine dair Bakan Koca’nın daha olumlu bir sinyal verdiğini dile getiren Gergerlioğlu, “Sayın Bakan onlar için daha güzel bir cevap verdi. Onların işlemlerini hızlandıracağız. Olumlu bir sinyal aldım. Belli ki sağlık elemanı eksikliği var ve onlarda bunun farkında. Önemli bir açık var ve tehlikede büyüyor” ifadelerinde bulundu.

    ‘BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA ANINDA KARAR VERİLİRDİ’

    Türkiye’de 15 bine yakın sağlık emekçisinin KHK’li olduğunu bir kez daha hatırlatan Gergerlioğlu, şöyle devam etti: “Başka bir ülke anında bu konuda karar verir ve bunları geri çağırırdı. Şuan da İngiltere emekli doktorlarını çağırıyor. Bizim ülkede ise 30 yaşında dinamik, cevval bir sürü insan siyasi kaygılardan dolayı çağrılmıyor. Bu olası bir iş değil ve insani değil. Başka bir ülkede olsa bu sağlık çalışanları anında iade edilirdi. Bunun peşini bırakmayacağım, kamuoyu oluşturmaya devam edeceğim.”                   

    ‘SİYASİ KAYGILARDAN ZİYADE İNSANİ KAYGILAR OLMALI’

    Gergerlioğlu, kendilerine birçok çalışan doktorunda ulaştığını ve “Hocam çok yoğun şartlarda çalışıyoruz, stres altındayız, kronik hastalıklarımız var, akciğer hastalığım var, enerji düşüklüğüne dayanamam” dediklerini aktardı. Bu şikayetlerin dahi sağlık alanında büyük bir ihtiyaç göstergesi olduğunun altını çizen Gergerlioğlu, “Siyasi kaygılardan ziyade insani kaygılar öne geçmelidir. Toplum büyük bir hizmet bekliyor. Bir ihtiyaç var burada, diretmemek lazım. İnsanlar göreve hazır” diye belirtti. (MA)

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