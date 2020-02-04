04 Şubat 2020 11:38

Sur Belediyesinin kaynakları Sur Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitime harcanmış

Kayyumlar eliyle 2 buçuk yıl içerisinde 151 milyon 743 bin 819 TL borç altına sokulan Sur Belediyesi, bu paranın önemli bir kısmını Sur Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne harcadı.

Sur Belediyesi binası

Fotoğraf: Cengiz Anıl Bölükbaş/Evrensel

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    Diyarbakır’ın Sur Belediyesi kayyum yönetimleri altında bulunduğu yaklaşık 2,5 yıl içerisinde bunu karşılayacak kaynakları bulunmamasına rağmen, kamu ve özel bankalardan çekilen kredilerle tam 151 milyon 743 bin 819 TL’lik borç altına sokuldu.

    ÇEKİLEN KREDİLER DEVLET KURUMLARINA HARCANDI

    Özel ve kamu bankalarından yüklü miktarda kredi çeken kayyumlar, bu paranın önemli bir kısmını da devletin kurumları Sur Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bağlı kurumlara harcadı.

    KAMERALARIN PARASI BELEDİYENİN KASASINDAN ÇIKTI

    Belediye kaynaklarını Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne akıtan kayyumlar, müdürlüğe bağlı çok sayıda okulun kalorifer tesisatı ve çatı onarımına varan tadilat işlerini yapıp, kitap ve kırtasiye alımlarına gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne takılan kamera sisteminin parası bile yine belediyenin kasasından çıktı. Kuruma takılan kameralar için tam 135.469.00 TL’lik ödeme yapıldı.

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilk kayyum ataması yapıldığı günden 31 Mart yerel seçimlerinin iki gün öncesine kadar harcanan paranın toplam miktarı 3.463.075.00 TL.

    MÜFTÜLÜK NE İSTEDİYSE YAPILDI

    Belediyenin kasasında para olmamasına rağmen bankalardan çekilen krediler, Müftülükten gelen talepler doğrultusunda bu kuruma bağlı cami ve kuran kurslarına harcandı. Cami ve kuran kurslarının bakım onarımından halı, klima gibi malzeme alımlarına ve kuran kurslarına katılan öğrencilere bisiklet alınmasına kadar birçok kalemde alım yapıldı.

    Bakım ve onarım işi yapılan bu kuran kurslarından biri Melikahmet Caddesi Barış Sokak’ta yer alan Nuru Ahmediye Kuran Kursu. Bu kuran kursunun boya-badana, parke ve tesisat işleri için Kızılkaya Mühendislik’e 14 Şubat 2019 tarihinde 70.210.00 TL ödendi. Yapılan bu işlemden sadece bir ay sonra, yani seçimlere iki hafta kala bu kuran kursu ve aynı sokakta bulunan Aile Destek Merkezinin bakım ve onarımı yapıldı. Bu işlemler için ise aynı firmaya bu kez 420.772.00 TL ödeme yapıldı.

    Bu gibi harcamaların dışında doğrudan Müftülüğe alınan 10 adet televizyon ile 10 adet klimanın parası da yine kayyumlar tarafından belediyenin kasasından ödendi. Kayyumların iki buçuk yıllık süre zarfında İlçe Müftülüğüne harcadığı paranın miktarı 2.561.094.00 TL oldu.

    Bu tür harcamalarla sadece belediyenin kasasından kayyumlar eliyle Sur Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne harcanan paranın toplam tutarı 6 milyon 24 bin 169 TL’yi buldu. (MA)

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