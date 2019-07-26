Sur kayyumu zırhlı aracına 110 bin liralık lastik aldırmış

Sur Belediyesine 2016 yılında atanan kayyum Bilal Özkan'ın, Ankara Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen Mercedes marka S500 zırhlı araç için belediye bütçesinden 110 bin lira değerinde 4 lastik aldığı ortaya çıktı.

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) kapsamında 11 Eylül 2016’da Sur Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Bilal Özkan'ın, belediye bütçesinden yaptığı astronomik harcamalara bir yenisi eklendi. Özkan'ın, kayyum olarak atandıktan sonra Ankara Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen Mercedes marka S500 zırhlı araç için 110 bin lira değerinde 4 adet lastik aldırdığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: MA | Kolaj: Evrensel

Özkan’ın zırhlı aracın bakım ve onarım bedelini ise belediye bütçesinden karşıladığı öğrenildi. Zırhlı araç için alınan 4 adet özel üretim olan, kurşun geçirmez ve patlamayan lastik ile jantlar, aylar sonra belediyenin Makina İkmal Müdürlüğüne bağlı atölyenin ambarında çıktı. 110 bin liraya alınan lastikler, 3 aylık kullanımdan sonra ambara bırakıldığı öğrenildi.

Belediye tarafından kullanılamayan lastikler, ambarda muhafaza ediliyor. (Diyarbakır/MA)

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