Ilısu Barajı'nda su yükseldikçe 12 bin yıllık tarih kayboluyor

Batman’da 199 yerleşim yeri ile birlikte 12 bin yıllık tarihe sahip antik Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı, son yağışlar ile su kotu yaklaşık olarak 80 metreye kadar yaklaştı. Barajda su seviyesi yükselirken, geçtiğimiz hafta enerji üretim testleri yapılmaya başlandı. Dicle Vadisi ve Botan Vadisi'nin büyük bir kısmı sulara gömülürken, şu ana kadar 50 civarında köyü kayboldu. Hasankeyf köprüsünün yarısı kaybolurken, antik kentle bağlantıyı sağlayan tek köprü de önümüzdeki haftalarda suya gömülecek. Tarihi kentte suyun yüksekliği 15 metreyi aşarken, yeni yerleşkede liman inşaatı sürüyor.

DİCLE VE BOTAN VADİSİ YOK OLUYOR

Dicle Vadisi'nin Ilısu baraj bendinin olduğu noktada su yüksekliği 80 metreye çıkarken, ekolojik tahribat da büyüyor. Mezopotamya'nın 5 bin yıllık tarihi olan ilk liman kenti Tel-Fafan/Tile-Navro (Çattepe) tamamen su altında kaldı. Baraj göleti nedeniyle bölgedeki köylerin, kentlerle olan bağlantısı koptu. 20 kilometre mesafedeki köylere ulaşmak için 100 kilometre dolanmak zorunda kalınıyor. Barındırdığı bitki ve hayvan çeşitliliği nedeniyle geçtiğimiz yıl "milli park" ilan edilen Botan Vadisi'nin en önemli noktaları da suya gömüldü.

BÖLGE BAROLARI SESSİZ

Temmuz 2019'da Hasankeyf'te aralarında Batman, Diyarbakır, İzmir, Aydın, Tekirdağ Barosunun da olduğu 17 baro başkanı bir araya gelerek kente sahip çıkılması çağrısında bulunmuştu. Ardından ise İzmir, Aydın ve Tekirdağ baro başkanları basına verdikleri demeçlerde Hasankeyf için bölge barolarının başlatacakları hukuki girişimlere destek vereceklerini duyurmuştu. Fakat yapılan tüm açıklamalara rağmen bölge barolarından Ilısu Barajı'nın yarattığı yıkıma ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadı. (Batman/MA)

“Hasankeyf ve Dicle Vadisi kıyamet günlerini yaşıyor”

"Hasankeyf'teki yıkım kriz nedeniyle durduruldu" iddiası

Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda 18 gün sonra "uyarı"