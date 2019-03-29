29 Mart 2019 10:20

"Hasankeyf'teki yıkım kriz nedeniyle durduruldu" iddiası

Hasankeyf'teki yıkım çalışmalarının yaklaşık 3-4 haftadır durma noktasına geldiği iddia ediliyor.

"Hasankeyf'teki yıkım kriz nedeniyle durduruldu" iddiası

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Tarihi Hasankeyf ilçesindeki yıkım çalışmalarının ekonomik kriz nedeniyle durdurulduğu iddia edildi.

    Yapımı devam eden Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakılmak istenilen 12 bin yıllık Hasankeyf'teki yıkım çalışmalarının yaklaşık 3-4 haftadır durma noktasına geldiği belirtilirken, ilçede bugüne kadar Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, tarihi kapıya çıkan Orta Kapı diğer adıyla Roma Kapısı, İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi, Eyyübi Camii, El-Rızk Camisi ve Eyyübi Camisinin tarihi minareleri, 3 kilometre uzaklıkta bulunan yeni Hasankeyf yerleşkesi içindeki Arkeopark alanına taşındı. Taşıma işlemlerinde kullanılması amacıyla 4 bin 600 tonluk Eyyubi Camisi'nin taşınması için Hasankeyf'in yaklaşık bir kilometre ilerisine köprü ve yol da inşa edildi. 12 menfezden oluşan ve yapımında 3 bin 200 metreküp C45 beton ile 850 ton demir kullanılan rant köprüsünün, balıkların göç yollarını kapatmasıyla gündeme gelmişti. Yapılan taşıma işlemlerinin maliyeti ise Devlet Su İşleri tarafından yapılan açıklamalar ile 250 milyon TL olduğu belirtildi.

    Fotoğraf: MA

    YIKIM İÇİN 250 MİLYON TL

    Taşıma işlemlerinin yanı sıra tarihi kentte yıkım ve dolgu işlemleri için de bütçe ayrıldı. Geçtiğimiz aylarda Hasankeyf kanyonunda ortaya çıkan 7 katlı mağaralar başta olmak üzere onlarca mağara ve tarihi alan beton ile dolduruldu. Tarihi kaleye çıkan çoğu mağara ve iç kısımlara doğru gidilen yol da kayalar ile dolduruldu. Dicle Nehri'ne paralel bir şekilde, onlarca kamyon ile Raman Dağı eteklerinden getirilen kayalarla set inşa edildi. Setin yüksekliği tarihi kale duvarlarını aşarken bu işlem için de 250 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi.

    842 MİLYON KAMULAŞTIRMA BEDELİ

    Ilısu Barajı'nın su tutması halinde yaklaşık 100 kilometre alanda Batman’ın Beşiri, Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi, Siirt’in Merkez, Kurtalan ve Eruh ilçeleri; Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi ile Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı köy ve mezralar olmak üzere en az 199 yerleşim yerinin yanı sıra bir ilçenin tamamı sular altında kalacak. Sular altında kalacak araziler ve yerleşim yeri için bugüne kadar 52 bin 619 dekarlık alana yaklaşık 842 milyon TL kamulaştırma bedeli verildiği belirtiliyor

    "TAŞINMA SEÇİM VAADİ"

    Geçtiğimiz aylarda Batman Valisi, Hasankeyf Belediye Başkanı, Hasankeyf Kaymakamı ve DSİ 16 Bölge Müdürünün katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda, 15 Mayıs ile 15 Haziran tarihleri arasında yeni yerleşkeye taşınma işlemlerinin bitirileceği belirtildi. Kamu binalarının tamamı yeni yerleşkeye taşınma işlemleri tamamlanırken, konutların birçoğu hala bitirilmemiş ve yolları yapılmamış. İlçe sakinleri, taşınma kararının bir seçim vaadi olduğunu konuşurken, taşıma ve su tutma işlemlerinin beş yıl daha sürebileceğine dikkat çekiliyor.

    Fotoğraf: MA

    "EKOMİK KRİZ YIKIMI DURDURDU" İDDİASI

    Hasankeyf'teki yıkım çalışmalarının yaklaşık 3-4 haftadır durma noktasına geldiği iddia ediliyor. İlçede iş makinalarının gürültüsü yerini sessizliğe bırakırken, çalışmalarda kullanılan tüm kamyonların, Batman’dan Hasankeyf'e gelirken yolun sağ kısmında bulunan şantiyede park halinde beklediği görüldü. Çalışmaların yürütülmemesine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ekonomik kriz nedeniyle ödeneklerin kesilmesiyle çalışmaların durdurulduğu iddia ediliyor.

    HASANKEYF YAŞATMA GİRİŞİMİ: 185 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

    Yıkımların durması ve iş makinelerinin çalışmadığı iddialarını doğrulayan Hasankeyf Yaşatma Girişimi yetkilileri ise restorasyon ve set güçlendirme işinde çalışan 185 işçinin işten çıkarıldığını belirtti. İşten çıkartmayı mevcut ihalenin bitmesine bağlayan girişim yetkilileri, yapılacak yeni ihalenin de geciktiğini ve bunun nedeninin de ekonomik kriz olduğunu kaydetti.

    ŞİRKET: BİZ AÇIKLAMA YAPAMAYIZ

    MA muhabirinin telefonla ulaştığı, ilçedeki eserlerin restorasyon ve güçlendirme ihalesini alan şirket yöneticileri, çalışmaların durmasına ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirterek, konuyla ilgili DSİ’nin açıklama yapma ile yetkili olduğunu söyledi.

    DSİ: YENİ İHALE YAPILACAK

    DSİ yetkilileri de ilçedeki taşıma ve güçlendirme işlemleri için ayrılan ödeneklerin hazır olduğunu ve planlamanın devam ettiğini savunarak, dolgu ve restorasyon çalışmaların 20 gün içinde yapılacak yeni ihale ile devam edeceğini belirtti. (Batman/MA)

    Hasankeyf'te tarihin taşınmasına tepki: Tarih yerinde güzeldir

    Hasankeyf'te tarihin taşınmasına tepki: Tarih yerinde güzeldir

    Boğulacağı günü bekleyen kent; Hasankeyf

    Boğulacağı günü bekleyen kent; Hasankeyf

    Yeni Hasankeyf’te tarih betonun üzerine konuldu

    Yeni Hasankeyf’te tarih betonun üzerine konuldu

    Hasankeyf’te set yükseliyor: Tarih tehlike altında

    Hasankeyf’te set yükseliyor: Tarih tehlike altında

    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez

    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı
    SONRAKİ HABER

    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim, halk için, tam da iktidara "ders verme" fırsatıdır

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Tabanda çatlak tepede enerji birikmesi!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    'Tek adam'ın beka seçimi!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Yerel ama genel!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Brexit gölgesinde Çin-İtalya yakınlaşması

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Yıllık ücretli izin hakkını işverenin kullandırmaması söz konusu olamaz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Seçimlerin uygarlıkların yükseliş ve çöküşü ile ilişkisi nedir?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bursa'da eşini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi
    Bursa'da eşini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi

    Bursa'da, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle Fatma Açıkgöz'ü bıçaklayarak öldüren Tahsin Taner Açıkgöz 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    EMEP: Örgütlü gücümüzle ve mücadelemizle kazanacağız
    EMEP: Örgütlü gücümüzle ve mücadelemizle kazanacağız

    EMEP, 31 Mart'a dair açıklamasında seçimlerin ve seçim sonrası mücadelenin önemine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da sanayi sitesinde Afgan işçilerin kaldığı bina yandı: 5 ölü
    Ankara'da sanayi sitesinde Afgan işçilerin kaldığı bina yandı: 5 ölü

    Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde Afgan işçilerin kaldığı binada çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

    "Zeydan Karalar şehit ailesini kovdu" haberleri yalan çıktı
    "Zeydan Karalar şehit ailesini kovdu" haberleri yalan çıktı

    CHP'nin Adana Adayı Zeydan Karalar, hakkında yapılan "Şehit ailesini salondan kovdu" başlıklı haberlerin yalan olduğunu ortaya koydu.

    31 Mart yerel seçimleri için adım adım oy kullanma rehberi
    31 Mart yerel seçimleri için adım adım oy kullanma rehberi

    Sandık başına gitmeden önce bilmeniz gerekenler neler? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

    1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil
    1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil

    MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, seçimden sonra hazır hale getirilmesi için 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.

    Dünyaca ünlü akademisyenlerden "Barış Akademisyenleri" için çağrı
    Dünyaca ünlü akademisyenlerden "Barış Akademisyenleri" için çağrı

    Aralarında Nobel ödüllü isimlerin de bulunduğu 1800 akademisyen "Barış akademisyenleri"ne dönük baskılara ilişkin uluslararası çağrı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere'de Brexit anlaşması 3. kez oylanıyor
    İngiltere'de Brexit anlaşması 3. kez oylanıyor

    Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.

    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    Karaburun'da Özel Çevre Koruma Alanı’nda balık çiftliğine izin verildi
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    2018 Turing Ödülü'nü yapay zekanın öncüleri kazandı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    'Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri' sergisi açıldı
    Paul Dwyer: İrlanda ve İskoç müzikleri Anadolu müziklerine benziyor
    Paul Dwyer: İrlanda ve İskoç müzikleri Anadolu müziklerine benziyor
    "Hasankeyf'teki yıkım kriz nedeniyle durduruldu" iddiası
    "Hasankeyf'teki yıkım kriz nedeniyle durduruldu" iddiası

    Hasankeyf'teki yıkım çalışmalarının yaklaşık 3-4 haftadır durma noktasına geldiği iddia ediliyor.

    Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı
    Selahattin Demirtaş her yerde sandığa gitme çağrısı yaptı

    Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçime dair mesajları sosyal medyadan paylaşıldı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Mart 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Mart 2019 Cuma

    Yerel seçime 2 gün kala seçmeni sandığa çağıran açıklamalar, ekonomi gündemi, ABD ile F-35 gerilimi, yaklaşan 1 Mayıs ve fazlası 'Ne Var Ne Yok?'ta.

    Saadet Partisi adayı Yurdakul, tehdit nedeniyle istifa etti iddiası
    Saadet Partisi adayı Yurdakul, tehdit nedeniyle istifa etti iddiası

    Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından istifa ettiğini açıklayan Nuri Yurdakul'un iktidar tarafından tehdit edildiği öne sürüldü.

    CHP'nin Adalar Adayı Erdem Gül: İnandırıcılığın yolu söz değil eylem
    CHP'nin Adalar Adayı Erdem Gül: İnandırıcılığın yolu söz değil eylem

    CHP'nin Adalar Belediyesi Başkan Adayı Erdem Gül: Adalar'da farklı kimlikler barış içinde yaşıyor, bu Türkiye için bir model.

    Yaşam koşulları işçileri rahatsız ediyor
    Yaşam koşulları işçileri rahatsız ediyor

    Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer'in seçim çalışmasını Levent Gökçek Evrensel'e yazdı.

    Dersim’de kayyımın son günleri: Halk iradesine sahip çıkacak
    Dersim’de kayyımın son günleri: Halk iradesine sahip çıkacak

    Seçime günler kala Dersim’de sonucun ne olacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Mehmet Türkmen kente dair izlenimlerini yazdı.

    Metal işçisine enflasyon oyunu
    Metal işçisine enflasyon oyunu

    MESS sözleşmesinin ikinci altı ayında metal işçilerinin ücretlerine yansıyacak oran yüzde 8.45.

    Kent meclisleri ile Mersin Türkiye’ye örnek olabilir
    Kent meclisleri ile Mersin Türkiye’ye örnek olabilir

    "Bir başkan en doğru şeyleri söyleyebilir ama halktan kopuk olarak bu süreci işletirse işe yaramayacağını düşünüyorum.”

    Çiğli Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi: Tek adama karşı işçilerin sözüyüz
    Çiğli Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi: Tek adama karşı işçilerin sözüyüz

    İzmir Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

    HDP Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Savaş siyasetine son verelim
    HDP Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Savaş siyasetine son verelim

    Diyarbakır Bağlar Eş Başkan Adayı Zeyyat Ceylan: Bizim amacımız; bütün dinamiklerin bir arada olduğu bir yönetim biçimini mümkün kılmak.

    Gerçek taleplerin aynası: Ev toplantıları
    Gerçek taleplerin aynası: Ev toplantıları

    Kayseri'den bir genç, Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu'nun seçim çalışmalarını Evrensel'e yazdı.

    ‘Yerel yönetimlerde halkın sözü daha fazla olmalı’
    ‘Yerel yönetimlerde halkın sözü daha fazla olmalı’

    İzmir’de muhtar adayları ve kitle örgütü temsilcileri ile yaklaşan yerel seçimleri ve yerel yönetimlerden beklentileri konuştuk.

    "Bağımsız bir kadın aday varmış!"
    "Bağımsız bir kadın aday varmış!"

    "Alışılagelmiş hakim anlayışların arasında 'Rantçı değil halkçı belediyecilik mümkün' sloganı ezber bozuyor."

    AKP’nin işsizlikle tehdit ettiği Mazgirt halkı seçeneksiz değil!
    AKP’nin işsizlikle tehdit ettiği Mazgirt halkı seçeneksiz değil!

    "Dersim Mazgirt'te halk, SMF’li belediye başkanını da 'sorunlara çözüm bulma' konusunda önceki belediyelerden farklı olmamakla eleştiriyor."

    ABD Senatosuna, Türkiye'ye F-35 transferi durdurma tasarısı sunuldu
    ABD Senatosuna, Türkiye'ye F-35 transferi durdurma tasarısı sunuldu

    ABD Senatosuna Türkiye'ye F-35 uçaklarının gönderilmemesine ilişkin yasa tasarısı sunuldu.