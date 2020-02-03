Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında yapılan yalan haberlere cevap verdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremde yaşanan hak ihlallerini duyurmasının ardından hakkında yapılan açıklamalara ve haberlere ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürü Gökmen Çiçek’in sosyal medya paylaşımlarıyla beraber hakkında yalan haberlerin yayıldığını belirten Gergerlioğlu, haberleri yayında tutan kurumlar hakkında ısrarları devam ederse hukuki yollara başvuracağını söyledi.

EŞİ CEZAEVİNDE OLDUĞU İÇİN TELEFONU YÜZÜNE KAPATMIŞLAR

Ümmü Gülsüm Tamam isimli yurttaşın kendisine ulaştığını belirten Gergerlioğlu, “Elazığ Sivrice'den deprem mağduru bir çocuk annesi eşinin de tutuklu olduğunu, kendisinin OHAL mağduru bir öğretmen olduğunu deprem öncesinde de sosyal yardımın eşi cezaevinde olduğundan verilmediğini iletti. Kiradaki evi hasarlı olduğundan yağmur eve giriyormuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendisini yardım vermek için aramış ancak eşini telefona isteyen görevli Ümmü Gülsüm Hanımın 'eşim cezaevinde' demesi üzerine telefonu Ümmü Gülsüm Hanımın yüzüne kapatmış” dedi.

"ÇİÇEK’İN İFADELERİNDEN SONRA YALAN HABERLER YAYILDI"

Bu konuyla ilgili attığı tweet’in ardından İçişleri Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürü Gökmen Çiçek hiçbir araştırma yapmadan tarafına iftirada bulunduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, Çiçek’in attığı tweet’i hatırlatarak, “Devletin üst düzey müdürünün attığı bu tweet’ten cesaret alan troller hakkımda yalan haberler yaymış ve Ümmü Gülsüm Tamam isimli vatandaşımızın Sivrice’de ikamet etmediğini belirterek itibar cellatlığına başlamışlardır. İhlas Haber Ajansı bu konuda ilk haberi geçen kurum olmuştur” diyerek İhlas Haber Ajansı’nın "HDP'li Gergerlioğlu'nun tweeti yalan çıktı" başlığıyla yaptığı haberi hatırlattı.

Gergerlioğlu'nun tweeti:

İçişleri Bakanlığı Personel İşleri Genel Müdürü Gökmen Çiçek'in tweet'i:

Fotoğraf: @gokmen_cicek_ hesabının Twitter hesabından ekran görüntüsü alınmıştır.

"SİVRİCE KAYMAKAMLIĞI YANLIŞINI ANLAMIŞ"

İHA haberinde "Gergerlioğlu’nun sosyal yardım alamadığını söylediği kadının deprem öncesi ve sonrasında Sivrice ilçesine hiçbir şekilde gelmediği belirlendi" ifadeleri yer alırken, Ümmü Gülsüm Tamam'ın gelir durumunu belirten belgeyi, Elazığ Sivrice’de ikamet ettiğini gösteren belgeyi ve evinin durumunu gösteren fotoğraf ve videoyu kamuoyunun bilgisine sunan Gergerlioğlu, “Bu yaşanan sıkıntılar üzerine deprem sonrası oturulamayacak evlerinden aile çıkmak zorunda kalmış ve fırsatçı nakliyecilerle eşyalarını Ergani’ye taşımıştır. Her ne kadar maksatlı habercilikle karalama çalışması yapılsa da bu tartışmalar sonunda Sivrice Kaymakamlığı yanlışını anlamış ve Ümmü Gülsüm Tamam ile iletişime geçmiş kendisi Kaymakamlığa davet etmiştir” ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ ISRAR DEVAM EDERSE HUKUKİ HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Yurttaşların dertlerine dair çözüm üretmeye çalışan bir milletvekili olarak konunun araştırılmadan itibar cellatlığına dönüşen habercilik anlayışının kendisini üzdüğünün altını çizen Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Konuyu detaylıca anlattığım bu basın bildirisinden sonra haberi kaldırmayan kurumların iyi niyeti olmadığını düşünmekten başka seçeneğimin kalmayacağını da belirtmek isterim. Haberin gerçek olmadığını belgeleriyle belirttiğim halde halen yayında tutan kurumlar için Türk Ceza Kanunun Madde 125’inci maddesine göre suç işlediklerini tekrar tekrar hatırlatır, eğer bu haksız ısrarlarına devam ederlerse hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim. Hayatım boyunca bir İnsan Hakları Savunucusu olarak hiç kimseye haksızlık etmedim. Kendim de dahil olmak üzere kimseye haksızlık edilmesin diye mücadele ettim. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım.” (Diyarbakır/EVRENSEL)