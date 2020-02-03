Ocak ayında 27 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), ocak ayında en az 27 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

KCDP, ocak ayı raporunu açıkladı. En az 27 kadının öldürüldüğü belirtilen raporda, 7 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğu vurgulandı. 22 kadının neden öldürüldüğünün tespit edilemediğine dikkat çekilerek, 5 kadının ise boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Kadınların 18’inin evinde, 6’sının sokak ortasında, birinin arabada, birisinin ıssız yerde öldürüldüğü, birinin ise nerede öldürüldüğünün tespit edilemediği kaydedilen raporda, “Önemli olan bu verinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sendikal faaliyet yürüttükleri için işten çıkartılan VIP Tekstil işçisi kadınları işten çıkarmak suçtur. TÜİK verilerine göre, son bir yılda iş aramaktan vazgeçip ‘ev işleriyle meşgul’ kadınların sayısı 632 bin daha artarak 11 milyon 549 bine yükseldi. TÜİK’in verileri bu şekilde açıklaması, kadın işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye çalışmaktır. Ancak, çalışma hayatına alınmayan ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar, şiddet ve kadın cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale gelmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu. (İstanbul/MA)

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