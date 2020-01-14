14 Ocak 2020 17:17

Manisa’da kadın cinayeti | Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Manisa Akhisar’da yaşayan Deniz Gezginci ayrılmak istediği Zeki C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ayrılmak istediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Gezginci

Ayrılmak istediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Deniz Gezginci

Fotoğraf: DHA

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 36 yaşındaki Zeki C. zorla girdiği evde, kendisinden ayrılmak isteyen 36 yaşındaki Deniz Gezginci’yi defalarca bıçaklayıp, ağır yaraladı. Gezginci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Zeki C, polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayet, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan, bir lokantada aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, Zeki C. ile ilişkisini bitirmek istedi. Zeki C, gece kadının yaşadığı eve girdi. Gezginci’yi çoğu sırtından 15 kez bıçaklayan Zeki C, olay yerinden kaçtı. Gürültüleri duyan Gezginci’nin biri 9 diğeri 16 yaşında olan 2 kız çocuğunun, korkudan odasında saklandığı öğrenildi. Bağrışma sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gezginci, sağlık ekiplerince ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evde bulunan çocukları önce güvenli bir yere götürdü ardında da Gezginci’nin yakınlarına teslim etti.

HASTANEYE GELİNCE YAKALANDI

Hastanede tedaviye alınan Gezginci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada hastaneye gelen Zeki C, şüpheli hareketler sergilemesi üzerine hastane polisince gözaltına alındı. Zeki C’nin alınan ilk ifadesinde, cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Zeki C, emniyete götürüldü. (Manisa/DHA)

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