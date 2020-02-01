Çin'den tahliye edilen 42 kişi Ankara'ya geldi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunan 42 Türkiye ve dost ülke vatandaşını taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter'da, “32 saat süren 'Koca Yusuf Operasyonu' başarılı şekilde tamamlandı” paylaşımını yaptı.

6 SAĞLIK PERSONELİ YER ALDI

Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen uçak, hazırlıkların tamamlanması ardından dün öğle saatlerinde Vuhan'a hareket etti. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 4 enfeksiyon kontrol personeli yer aldı. Uçak, gece yarısı Vuhan'a ulaşırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan biyolojik tehlike tulumu, koruyucu filtreli maske ve koruyucu kıyafet gibi tıbbi malzemeleri Çin hükümetine teslim edildi.

KONTROL EDİLEREK UÇAĞA ALINDILAR

Daha sonra yolcuların uçağa alınması için çalışma başlatıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ve kontrollerde yolcuların virüs taşımadığı belirlendi. Yolcular, gerekli kontrollerin ardından uçağa alındı. Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, uçuş boyunca zaman zaman uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi. Ateşleri ve oksijen seviyelere ölçülen yolcularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Saat 07.00'de Vuhan'dan hareket eden uçak, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek. 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada gözlem altında tutulacak.

SOSYAL MEDYADA BİLGİLERİ PAYLAŞILMIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yolcuları karşılayan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'ye gelmekten son anda vazgeçen 6 kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önen, "Biz bu vatandaşlarımızı havaalanına 200-300 kilometre uzaklıktaki evlerinden aldık getirdik. Ancak Türkiye'deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki gösterdiler, gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların muhakkak. Kişisel bilgilerinin çıkmasıyla alakalı bir durum. Şu ana kadar Türkiye'de bir vakaya rastlanmadı. Çin'den gelen yolcularımızda da bir vaka yok. Her şey yolunda gidiyor” diye konuştu.

BAKAN KOCA: HİÇ BİRİNDE HASTALIK BELİRTİSİ YOK

Uçağın inişinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

“Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi.

Enfeksiyon hocamız olan İrfan Hocamızla telefon görüşmesi yaptık. Yolcularımızın hiçbirisinde, yolda dahil olmak üzere, hastalık belirtisi, herhangi bir şüphe yok. Komutan, asker ve pilot arkadaşlarımızla da görüştüm. Pilotların da bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadığını özellikle ifade ettiler.

Getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bir hastanemizi organize ettik. Şu an bildiğimiz şekliyle hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmedi. Bu anlamda her hastayı bir odada 14 günlük zaman sürecinde takipleri yapılacak. Bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacak. Burada hizmet verecek sağlık personelimiz içinde tüm tedbirler alınmış oldu.

DSÖ acil durum ilan etmeden önce ülke olarak tüm tedbirleri önceden aldık. Olaya ciddiyetle yaklaştığımızın altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir koronavirüs teşhisi konan hastamız olmadı. Çapa Hastanesi'nde 6 yaşındaki Çin'li çocuktan alınan numunelerin de negatif çıktığını duyurmak istiyorum.” (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: AA

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