Munzur Nehri için çalışmalar sonuç vermeye başladı: Arıtma tesisi için proje sunuldu

Orhan KURUL

Dersim

Dersim’in Ovacık ilçesinde arıtma tesisi bulunmaması nedeniyle kanalizasyon atıkları Munzur Nehri’ne akıyor. Kentte uzun yıllardır sorunun çözümü için uğraşan kitle örgütü temsilcilerinin çalışmaları sonuç vermeye başladı. İller Bankası’na projeyi sunduklarını belirten Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, projenin maliyetinin yarısını SUKAP kapsamında İller Bankası’ndan, kalan miktarı için ise yurtiçi ve yurtdışında yapacakları kampanyalarla finanse etmeye çalışacaklarını belirterek, proje için dayanışma çağrısı yaptı.

"ARTIK ERTELENEBİLİR DURUMDA DEĞİL"

Evrensel’e konuşan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ovacık’ta arıtma tesisi olmaması nedeniyle katı atıkların Munzur’a aktığını belirterek, “Bu katı atıklar iki bölgede toplatıldı. Kanalizasyon sonrası iki terfi merkezi oluşturuldu ancak mutlaka arıtma tesisi yapılması gerekiyordu. Geçmiş dönemde bunun çalışmalarını başlatmıştık ancak projede gerek imar planından kaynaklı gerek ise sonrasında sürdürülebilirliğinden kaynaklı henüz bir sonuç alınamamıştı. Şu an geldiğimiz aşamada proje ile ilgili genel çalışmalar ilerletildi. İller Bankası’na sunuldu. Projenin maliyet bedeli yaklaşık 10 milyon 200 bin lira. Bu maliyetin yarısını SUKAP kapsamında İller Bankası’ndan finanse edeceğiz. Kalan miktarı da bütün sivil toplum kuruluşlarımızla yurtiçi ve yurtdışında yapacağımız kampanyalarla finanse etmeye çalışacağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Her şeyden önce çevreye karşı bir sorumlulukları olduğunu söyleyen Sarıgül, aynı zamanda Munzur’un vazgeçilmez bir temiz su kaynağı ve kültürel açıdan da kutsal bir yer olduğunu belirtti. Projenin artık ertelenebilir veya devredilebilir bir durumda olmadığını vurgulayan Sarıgül, “Geçmiş dönemlerde eksik veya fazla şekilde bir yol alınmış olsa bile bir sonuç alınamadı. 74 kilometrede içilebilen tek temiz su belki de dünyada sadece Ovacık’ta var. Ama son yıllarda müthiş bir insan sirkülasyonunun yaşanması coğrafya kirliliğine sebep oldu. Eğer bu tip yapısal sorunları çözmezsek 3-5 yıla kalmaz Munzur’u da kaybederiz. Onun için ana görev olarak kendimize bunu belirledik, ne olursa olsun sonuçlandıracağız” diye konuştu.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Sarıgül, gelecek dönemlerde yurtiçi ve yurtdışında Munzur’u temiz tutmak adına kampanyalar yapacaklarını da söyledi. Munzur’u temiz hale getirmenin Dersim’in tüm dinamiklerinin görevi olduğunun altını çizen Sarıgül, “Munzur’da balıkların tükenecek olmasının bir diğer sebebi de avcılık. Yok edici avlanma yöntemlerinin kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Doğadaki tüm hayvanlar için bir kamuoyu oluşturacağız. Önümüzdeki dönem başlayacağımız kampanyalara kulak versinler, belediyemizin eksik kaldığı noktalarda destek vererek projeyi sonlandırmamıza yardımcı olsunlar. Ayrıca buraya gelen ziyaretçilerimiz Munzur’u temiz tutsunlar. Ovacık tüm insanlığın” dedi.

EMEP: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Öte yandan Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Örgütü Çevre Komisyonu üyeleri Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Komisyon üyelerine, EMEP Ovacık ilçe Başkanı İmam Sevgi ve İlçe Yöneticisi Şermin Akbalık da eşlik etti. Ziyarette Munzur Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekilerek bu sorunun çözülmesine yönelik öneriler sunuldu.

Dersim’in uzun zamandır kapitalizmin kuşatmasında olduğunu ve buna karşı mücadele ettiklerini belirten EMEP Dersim İl Yöneticisi Hıdır Demir, bu sorunlara karşı adım atmak üzere görüşmeler yaptıklarını söyledi. Munzur Vadisi Milli Parkı’nın koruma statüsü olduğunu hatırlatan Demir, “Belediyenin de bu atık sularına karşın arıtma tesisi yapması gerekmektedir. Ancak bunun için belediyenin ekonomik gücünün yetmediğini de biliyoruz. Bununla ilgili çeşitli görüşmeler yaptık. Bu konuyla ilgili yapılacak olan bütün girişimlerde parti olarak üzerimize düşeni yapacağımızı ve birlikte olacağımızı belirttik. Ayrıca, bunun takipçisi olacağımızı da ilettik” ifadelerini kullandı.

"AKARSUYUN KİRLENMESİ CANLILARA ZARAR VERİYOR"

Ovacık’ta biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması için belediye başkanını ziyaret ettiklerini belirten Dersim Kültürel ve Doğal Miras Girişimi sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, “Munzur Vadisi Milli Parkı’nın temel kaynak değeri durumundaki Munzur suyuna doğrudan beşeri atıkların akıtılması bu suyun parametlerinin bozulmasına ve bu sudan yaşam bulan pek çok canlı türünün gelecekte ortadan kalkmasına yol açar. Munzur Nehri’nde, kesin koruma altında bulunan vaşak, su samuru, yaban keçisi gibi pek çok tür istifade ediyor. Yine burada son derece önemli alabalık türü mevcut. Akarsuyun kirlenmesi bu canlıların da geri dönüşümsüz olarak zarar görmesine hatta telef olmasına dahi yol açabilir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ’NE ALINMALI"

Munzur Vadisi Milli Parkı’nın aynı zamanda Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi hükümlerine göre de diğer kültür mirası listesinde yer alması gereken bir saha olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bizler yıllardır buranın baraj ve HES projelerinde madencilik projelerine karşı mücadele yürüttük. Önemli kazanımlar elde ettik. Bundan sonra da buranın Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınarak gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli işleri yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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