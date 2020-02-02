Tüm Köy Sen: Tarım politikası değişmedikçe, üretici hep mağdur olacak

Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, fındık üreticilerinin mağduriyetine neden olan tarım politikaları değişmeden çözüm üretilemeyeceğini söyledi.

Tarım politikalarının, tarım ve gıda şirketlerinin lehine geliştirildiğini ifade eden Sağra, “Her yıl aynı dönemlerde aynı oyunlar oynanıyor. Aralık-ocak aylarında fındık fiyatı yükselir çünkü üreticinin elinde fındık kalmamıştır. Haziran ayında fiyatlar birdenbire düşüşe geçer. Amaç sezon başı fiyatlarını baskılamaktır. Kasım sonuna kadar da serbest piyasa kuralı denilerek üreticinin elindeki fındığı ucuza kapma yarışı yapılır. Her yıl aynı senaryo, aynı filmle karşılaşılır. Şimdi fındık fiyatı 30 TL olsa ne olacak? Üreticiye bir yararı var mı” dedi.

TMO’nun fındık alım fiyatı açıklamasında temel anlayışın fiyatta baskılama yapmak olduğunu belirten Sağra, “Bu zamana kadar TMO’nun fındık alım süresince serbest piyasada fiyatlar hep TMO’nun alım fiyatının altında kaldı. Bu bile gerçeği anlatmaktadır. Fiyat, maliyetin üzerinde olmuyor. Şimdi de ihracatçılar TMO’nun fındık satmasını istiyor. Çünkü üreticide fındık kalmadı. Oysa TMO üretici lehine ürün alsa fiyatı maliyetinin üzerinde açıklasa ve alım süresini kısa tutmasa yeterdi. Hepsi danışıklı dövüş. Tokadı yiyen üretici oluyor” dedi.

“Üretici lehine tarım politikaları geliştirmek için önce anlayış değiştirilmeli. Var olan yasalarla üreticiler lehine tarım politikası uygulanamaz. Önce şirketler lehine çıkarılmış olan yasalar değişmeli” diyen Sağra çözüm için üreticilere şu çağrıyı yaptı:

“Üretici kendi çıkarı için örgütlenmeden tarım-fındık politikalarının değişmesini beklememeli. Üreticileri Tüm Köy Sen’de örgütlenmeye çağırıyoruz.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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