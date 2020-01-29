Üreticiler, Tüm Köy Sen için kurucu heyet oluşturdu

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen), Çorum’da “Üretici köylüler sorunlarını tartışıyor” başlığı adı altında bir toplantı düzenledi. Üretici köylünün tarım ve hayvancılıkta yaşadığı sıkıntıları tartışmak ve çıkış yolunu bulmak üzere Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda çiftçi katıldı.

Tüm Köy Sen Kurucu Üyesi Muharrem Özünel, “Soğanda ve patateste getirilen ihracat engellemesi nedeniyle üretilen ürünler çöpe dökülüyor. Tarımsal girdinin pahalı olması da üreticiyi zor duruma sokuyor. Bu nedenle çiftçilerin de tıpkı işçiler gibi örgütlenmeye ihtiyaçları var” dedi.

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Genel Başkanı Sadık Turan Fotoğraf: Evrensel

Genel Başkan Sadık Turan ise Türkiye’nin bugün saman ithal eden konuma geldiğini belirterek, “İç savaşla boğuşan Suriye’den buğday, arpa alıyoruz. Tüm bunlar yanlış politikaların sonucu” diyerek, Çorumlu üretici köylüleri Tüm Köy Sen etrafında örgütlenmeye çağırdı.

Tarhan köyünden Garip Özgür, “Sendikalaşmamız şart. Çiftçinin hakkını ancak sendikal bir örgütlenmeyle koruyabiliriz. Gelin, örgütlenelim ve sendikamızı kuralım” derken, Kuşsaray köyünden Şenol Yücel de üretici köylülerin bir an önce Tüm Köy Sen etrafında örgütlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda söz alan Ömerbey köyünden Halil Olukçu da “Biz ekmek mücadelesi veriyoruz. Vatanseverliğimizden de kimse kuşku duymasın, çünkü bizler üreten insanlarız. Ziraat odaları resmi kurum olmaları nedeniyle susmak zorunda. Bize sahip çıkacak olan sendikadır. Üretenler olarak biz birlik olmazsak birileri gelir bizi yönetir. O zaman da şikayet etmeye hakkımız yok” dedi.

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Genel Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak Fotoğraf: Evrensel

"TÜRKİYE TARIMDA ABD VE AB’NİN PAZARI OLDU"

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Genel Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’nin tarımda ABD ve AB’nin pazarı haline geldiğini söyledi.

İlaç, gübre, mazot gibi artan girdi maliyetlerinin üretimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkavak, “Destekler yetersiz hatta çoğu alınamaz durumda ya da alırken azalıyor. İthalat baskısı ürün fiyatlarını düşürüyor. Aracılar, tüccarlar kazanırken, köylü ucuza satıyor, halk ise pahalı tüketiyor” dedi. Büyük şirketlerin tarıma el attığına dikkat çeken Başkavak, “Kredi, hibe, vergi indirimi gibi olanaklardan faydalanıyorlar. Tarımsal üretim, dağıtım ve pazarlamada rol alan tüm kurumlar ya satıldı ya da kapatıldı. Tüm bunlardan en çok etkilenenler geçimlik tarım üretimi yapan köylüler” ifadelerini kullandı.

“Bize bir nefes borusu şart” diyen Başkavak, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Tarım alanlarımız yok ediliyor. Suyumuz, toprağımız talan ediliyor. Artan girdi maliyetleri, aracılar, tüccarlar, sanayiciler ve ihracatçılar karşısında yok olmamak ve ayakta kalabilmek için el birliği, akıl birliği, güç birliği ihtiyacı var. Dev tekeller büyüdüğü sürece küçük aile çiftçiliği azalacaktır. IMF, DB, DTÖ ve AB bu şirketlerin çıkarlarını gözetiyor. Hükümetler ise emperyalist dayatmaların iş birlikçi uygulayıcıları oluyor. Üretim, insanların ihtiyaçlarına göre ve doğayla uyumlu değil. Yerel çeşitliliği koruyamazsak çeşit azalırken, fiyat artacaktır.

Tohumda, ilaçta, gübrede bağımlılık, tarım ve gıdada bağımlılık demektir. Varlığını doğanın yağmalanması ve insanın sömürülmesi üzerine kuran bu sistemin değişmesi için mücadele şart.”

NEDEN SENDİKA?

“Çiftçiler, partilerin oy deposu olarak görülüyor. Üyesi olduğumuz oda ve birlikler konumları ve yapıları gereği sorunları çözme noktasının çok uzağında duruyorlar. Üretim, insanların ihtiyaçlarına göre ve doğayla uyumlu değil. Tüm Köy Sen; üretici köylülerin doğrudan söz sahibi olduğu, tarım politikaları üzerine söz söyleyen, fikir üretip onların belirlenmesinde dolaysız rol oynayan, taban fiyatın belirlenmesinde taraf olan, köylülük içindeki bölünmüşlüğü yok etmek üzere bilinç sıçraması yaratan, en geniş köylüyü kendi çıkarları ve talepleri temelinde bir araya getirebilen mücadele örgütüdür.”

Toplantı, Çorum’da Tüm Köy Sen’in kurulması amacıyla 15 kişilik kurucular kurulu heyetinin oluşturulmasıyla sona erdi. (Çorum/EVRENSEL)

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