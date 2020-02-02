“Yatırımlar Kanal İstanbul'a değil, işsizlik ve deprem önlemlerine yapılsın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’ olarak tanıttığı Kanal İstanbul projesinin yapılıp yapılmayacağına dair tartışmalar devam ederken, İstanbullular yaşadıkları mevcut sorunlara eklenecek yeni sorunların endişesi içerisinde.

Vatandaşların duyduğu kaygıların başında, uzmanların uyarıları doğrultusunda Kanal İstanbul projesinin tetikleyebileceği deprem ve nüfus artışı geliyor.

“İSTANBUL’A HİÇBİR ŞEY KATMAYACAĞI GİBİ ÇOK ŞEY GÖTÜRECEK”

İşsizlik rakamları artarken yapılmak istenen kanalın İstanbullulara hiçbir faydası olmayacağını söyleyen bir vatandaş, “Bu kadar işsiz güçsüzken kanal projesini boş görüyorum. İstanbul’a hiçbir şey katmayacağı gibi çok şey götürecek. O kadar işsiz insan varken fabrika açılsın istiyoruz. Mesela Anadolu yakasında bir tek Tuzla Tersaneleri çalışıyor. Biz fabrika açılsın istiyoruz. İstihdam sorununa kalıcı çözüm bulunsun” diye konuştu.

Orhan Sinan Acır ise, kanalın yapılması halinde İstanbul’un maddi olarak yok olacağı görüşünde. Bilim insanlarının Kanal İstanbul’un sağlıklı bir proje olmadığı yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını belirten Acır, yaşadığı endişeyi “Proje maddi olarak da iyi olmayacak, İstanbul maddi olarak yok olacak” diyerek ifade etti.

“KANAL YERİNE DEPREME KARŞI ÖNLEMLER ALINMALI”

Şerafettin Söğüt isimli vatandaş da kanalın kentin öncelikleri arasında olmadığı ve mevcut sorunların çözülmesine odaklanılması gerektiğini düşünenlerden.

Söğüt, “İstanbul’da deprem olursa bu kadar bina var yıkılacak, bir sürü insan ölecek. Kanala harcanacak para ile depreme karşı önlemler alınsa, binalar sağlamlaştırılsa daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Kanal projesinin ertelenip öncelikli sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini ifade eden Fatma İncedere de, uzmanlarca dile getirilen aşırı nüfus artışı tehlikesine işaret etti.

“Kanal ile birlikte İstanbul’da yaşanacak olan nüfus artışı beni çok düşündürüyor” diyen İncedere, “Kent zaten çok kalabalık. Bundan fazlasını kaldırabileceğini düşünmüyorum” dedi. (İstanbul/MA)

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