01 Şubat 2020 20:13
‘Kanal İstanbul’ internet sitesinin yayına açıldığı duyuruldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgileri içereceği belirtilen internet sitesinin yayına açıldığını duyurdu.
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonunun basın açıklaması
Fotoğraf: Eylem Nazlıer / Evrensel
İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgi ve detayları içereceği belirtilen "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı.
Sitenin açıldığını Twitter hesabı üzerinden duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)
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