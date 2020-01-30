Demokrat Çevre Mühendisleri: Kanal İstanbul'a karşı yaşamı savunmak için adayız

Kanal İstanbul projesine en kapsamlı itirazları yapan kurumların başında gelen Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi kongreye gidiyor. 2 Şubat’ta gerçekleştirilecek kongrede 2 liste yarışıyor.

Seçime mavi liste ile giden Demokrat Çevre Mühendislerinden Meryem Kayan sorularımızı yanıtladı. Kayan, Demokrat Çevre Mühendisleri olarak üyelerinin özlük hakları ile birlikte talan projelerine karşı yaşamı savunan bir oda için aday olduklarını söyledi.

"KANAL İSTANBUL’A KARŞI DAVA AÇIYORUZ"

TMMOB’nin uzun yıllar başkanlığını yapmış olan (1973-1980) Teoman Öztürk’ün “Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilim ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” sözlerini hatırlatan Meryem Kayan, bu sözün Kanal İstanbul gibi rant projeleri karşısındaki ilkeleri olduğunu söyledi.

“Bizler içinde yaşadığımız dünyanın, toplumun bir üyesi olduğumuzun farkında ve bilincindeyiz. Yaşamış olduğumuz her çevre felaketinin, doğa tahribatının, talanın, yağmanın yaşamımızı ve geleceğimizi etkilediğini görüyoruz” diyen Kayan, “Kanal İstanbul’u da bu kapsamda değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Kayan şunları söyledi: “Kanal İstanbul projesini bilimsel ve teknik olarak inceledik, İstanbul için yaratacağı ekolojik (Ki bu ekolojik boyutlar sosyal ve kültürel etkiler ile iç içedir.) etkilerini raporladık ve bunu kamuoyu ile paylaştık. Kamuoyunun proje ile ilgili bilgilenmesini ve yapılması durumunda İstanbul için yaratacağı çevresel etkilerin neler olabileceğini, boyutlarının ne olacağını anlattık ve tabii ki kurumsal itirazlarımızı yaptık. Şu anda dava açma aşamasındayız” dedi.

"YAŞAM HAKKIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

“Demokrat Çevre Mühendisleri olarak doğanın talanına neden olacak projelere destek olmayacağız ve bilimden ve teknikten aldığımız gücümüzü doğanın ve halkın çıkarları için kullanacağız” diye Kayan, “Anayasa’nın 56. maddesi çok açık: ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir. Bunu sağlamak devletin ve vatandaşın görevidir’. Maalesef mevcut iktidar, anayasa maddesini yerine getirmek bir tarafa yaşam alanlarının rant uğruna yok edilmesine göz yumuyor. Hatta teşvik ediyor. Kanal İstanbul ve benzeri birçok projede gördük ki insanların yaşam alanlarına kendilerinin sahip çıkması gerekiyor. Ve biz Demokrat Çevre Mühendisleri olarak bu mücadelelerinde onların yanında yer alacağız” ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR MÜDAHALESİNE KARŞI DOĞA MÜCADELESİ"

TMMOB’nin kurulduğu gündem bu yana hiçbir iktidarın ve yöneticinin halkın zararı pahasına yapmak istediği projelere-çalışmalara onay vermediğinin altını çizen Kayan, “Tıpkı öncekiler gibi bu iktidar da TMMOB’yi yasa ve yönetmeliklerle veya seçimlere müdahale ederek seçimlerde liste çıkararak susturmaya, kontrol etmeye çalışmıştır. Ancak bu hiçbir zaman mümkün olamayacaktır. Çünkü bizler halkımız, emeğimiz ve doğamız için bilim ve teknik üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayan son olarak tüm meslektaşlarını 2 Şubat’ta odasına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya” çağırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

"İŞSİZLİK, GÜVENCESİZLİK, KÖTÜ KOŞULAR..."

MESLEKİ olarak yaşadıkları sorunları da sıralayan Kayan, “Bir taraftan işsizlik artarken, diğer taraftan ücretler düşüyor. Ne yazık ki biz mühendisler de düşük ücretlere, kötü iş ve yaşam koşullarında buna mahkum ediliyoruz. Yeni mezun meslektaşlarımız iş bulmak için sayısız belge, sertifika vs. almak zorunda bırakılıyor. Gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için iş cinayetlerinde meslektaşlarımızı kaybediyoruz. Onaylamadığımız projelere, işlere imza atmak zorunda bırakılıyoruz. İş bulamadığı için birçok meslektaşımız başka sektörlere kaymak zorunda kalıyor. Ya da düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bırakılıyor. Yıllık iznini, hastalık, doğum izni gibi daha birçok konuda haklarını alamayan meslektaşımız var” dedi.

"MÜCADELE VE MESLEKİ DAYANIŞMA ŞART"

KAYAN, yönetim olarak geçen dönem yaptıklarını ise şöyle anlattı: “Mühendislik asgari ücretlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yaptık. Meslektaşlarımızın iş yerlerinde yaşadıkları hukuksuzluklarla mücadelede hukuki destek ve dayanışmada bulunduk, çevre mühendislerinin diplomalarından almış oldukları haklarının sertifikalar ile yok edilmesine karşı, mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına karşı mücadele ettik, iş ilanlarında, şantiyede ya da iş yerlerinde kadın meslektaşlarımızın yaşamış olduğu cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili mücadele ettik. Meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler, seminerler, çalıştaylar düzenledik. Ve daha birçok çalışma gerçekleştirdik diyebilirim. Bugün artık gerekçeler üreterek günü geçirebildiğimiz eşiği çoktan aştık. Hep birlikte bir arada durmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz.”

DEMOKRAT ÇEVRE MÜHENDİSLERİ KİMDİR?

ÇEVRE Mühendisleri Odasının 1992 yılında kurulduğunu hatırlatan Kayan, İstanbul Şubesinin de o tarihten beri var olduğuna dikkat çekti.

Demokrat Çevre Mühendisleri olarak oda yönetimine aday olduklarının altını çizen Kayan, ekiplerini şöyle anlattı: “Demokrat Çevre Mühendisleri; mühendislik çalışmalarında bilimsel gerçekleri esas alan, meslek etiğini savunan, güvensizleştirmeye ve sömürüye karşı emekten yana olan, kente ve doğaya yönelen ranta, talana ve yağmaya karşı olan, doğanın ve insanın yaşam alanı mücadelesinin yanında bilim ve tekniği kamuoyunun bilgisine sunan, demokrasiye inanan, üyelerinin ve toplumun yararını gözeten, tüm bu ilkeler doğrultusunda bir araya gelmiş, birlikte üretip birlikte yöneten bir ekip.”

Fotoğraf: Evrensel