Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında 27 öğrenciye hapis cezası verildi

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonu sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde lokum dağıtılmasına karşı "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" pankartı açtıkları için yargılanan öğrencilerin davası görüldü. 27 öğrenciye 10 ay hapis cezası verildi. 20 öğrencinin hapis cezası ertelendi. 3 öğrenci hakkında beraat kararı verildi.

Çağlayan Adliyesindeki İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan 30 öğrenciden 27'si hakkında 10 ay hapis cezası, 3 öğrenci hakkında ise beraat kararı verildi. 20 öğrencinin hapis cezası ertelendi. 7 öğrenci ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kabul etmedikleri için 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

19 Mart 2018'de Boğaziçi Üniversitesinde bir grup öğrenci Afrin'e yapılan operasyonun ardından Kuzey Kampüs'te masa açarak lokum dağıtması, "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" yazılı pankart açılarak protesto edilmişti. Gözaltına alınan öğrencilerden 14'ü tutuklanmış, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Tutuklu yargılanan öğrenciler 6 Haziran 2018'de görülen ilk duruşmada "yurtdışına çıkış yasağı" şartıyla tahliye edilmiş. 3 Ekim 2018'deki ikinci duruşmada ise yurtdışı çıkış yasakları kaldırılmıştı.

​ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğrenciler hakkında, "Bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Eğer bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın bu öğrencilerle iltisaklı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız" demiş ve "Hadlerini bildirmek birinci derecede benim ve devletin görevidir" ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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