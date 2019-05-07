Gazeteci Cansu Pişkin’e 10 ay hapis cezası

Evrensel eski Muhabiri Cansu Pişkin’e “Terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef gösterme” gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Evrensel’de 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Cansu Pişkin’in karar duruşması bugün görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme Pişkin’e “Terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef gösterme” gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Article 19’dan temsilcilerin yanı sıra akademisyenler de takip etti.

Davaya konu haber, barış talep eden Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasını konu alıyordu. Afrin operasyonu nedeniyle Boğaziçi Üniversitesinde 19 Mart’ta bir grup öğrenci lokum dağıtmış, barış talep ederek buna tepki gösteren öğrenciler de 22 Mart’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturma dosyası, öğrencilerin adliyeye sevk edildikleri gün değiştirilerek Savcı Ergün Güçlü’ye devredilmişti. Davaya konu haberde Güçlü’nün geçmişte hazırladığı bir iddianamede, HDP’yi ‘Terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti’ olarak nitelendirdiği anımsatılmıştı.

İddianamede Savcı Güçlü, “Terörle mücadelede görev alan kişi” olarak tanımlanarak, haberle "Savcının hedef gösterildiği" savunulmuştu. (İstanbul/EVRENSEL)