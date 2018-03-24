Erdoğan: O komünist, vatan haini gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilerin okuma haklarının ellerinden alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde “Afrin lokumu” dağıtanlara tepki gösteren öğrenciler için "O komünist, o vatan haini terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan öğrencileri vatan hainliğiyle suçladı ve okuma haklarının ellerinden alınacağını söyledi: “İstanbul’da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşgallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez.”

Yağan yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere işaret ederek, “Martta önemli bir yerel seçim var. Arkasından kasımda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hazır mıyız Öyleyse durmak yok, yola devam" dedi.

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‘EY GİDİ KEMAL EY, NERELERDE DOLAŞIYORSUN SEN’

Rabia işaretini yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neydi rabiamız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birileri bunu öğrenmemiş olabilir. Bay Kemal diyor ki; 'bu bir terör örgütünün işaretidir.' Ey gidi Kemal ey, nerelerde dolaşıyorsun sen. Bunun izinde tek millet var, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler, böldürtmeyeceğiz. İnlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık, Cudi'de kovaladık, Tendürek'te kovaladık. Bestler Deresi'nde kovaladık, kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar. Yine kovaladık. Fırat Kalkanı ile kovaladık, Afrin'le kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin'le birlikte şimdi diriliş hareketi yeniden başladı. Bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve Türkiye olacağız" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 14:44

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