30 Ocak 2020 12:17
Son Güncellenme Tarihi: 30 Ocak 2020 16:49

Suruç Katliamı davasının 13. duruşması yarın görülecek: Adalet arayışı sürüyor

Suruç'ta 33 kişinin bombalı saldırıyla katledilmesinin ardından açılan davanın 13'üncü duruşması yarın görülecek.

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Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL BÖLGE
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    Urfa’nın Suruç ilçesi Amara Kültür Merkezinde 20 Temmuz 2015’de Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) çağrısıyla bir araya gelen 33 kişinin, IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu katledilmesiyle ilgili açılan davanın 13’üncü duruşması, Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yarın görülecek. Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi Kampüsünde görülecek duruşmaya, yaşamını yitirenlerin aileleri ve Suruç Aileleri İnisiyatifi katılacak.

    Bir önceki duruşmada, o dönem Halfeti’de imamlık yapan ve patlamanın yaşandığı gün Suruç’ta yaralıların ve çevrenin fotoğraflarını çekerken yurttaşlar tarafından yakalanan İmam Abdullah Ömer Aslan hakkında, ara celsede suç duyurusunda bulunuldu.

    İMAMIN TUTUKLANMASI VE DAVUTOĞLU'NUN DİNLENMESİ TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

    Aile avukatlarından Sevda Çelik Özbingöl, İmam Abdullah Ömer Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasının önemli bir adım olduğunu, ancak bugüne kadar hakkında bir yakalama kararı dahi çıkarılmadığını, Aslan’ın dosyasının hızlıca birleştirilerek hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etmişti.

    Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel mahkemenin tarihsel sorumluluğu olduğunu belirterek, Abdullah Ömer Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasının önemli olduğunu, ancak mahkemenin cesur bir adım atarak dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar vermesi gerektiğini ifade etmişti. Türkiye’nin IŞİD'lilerin Suriye’ye geçişine göz yumduğunu dile getiren Öncel, "Eğer bu geçişler engellenmiş olsaydı, bu patlamalar yaşanmayacaktı. Bu süreçte sorumluluğu olan herkesin dinlenmesi lazım ve ifade vermesi gerekiyor. IŞİD’in Türkiye emirlerinden İlyas Aydın, ‘Suruç patlamasından sonra hücrelerimiz, misafirhanelerimiz iki saate basıldı. Arkadaşlarımız gözaltına alındı’ itirafında bulundu. Devlet isteseydi bu patlamalar yaşanmayabilirdi" demişti.

    Mahkeme heyeti, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mahkemede tanık sıfatıyla dinlenme talebi ve Abdullah Ömer Aslan’ın tutuklanma talebini reddetmiş, eksik olan görüntülerin tekrar istenmesine, Yakup Şahin, İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi’nin malvarlıklarının araştırılmasına karar vermişti.

    SURUÇ AİLELERİ DURUŞMA İÇİN URFA'YA HAREKET ETTİ

    Suruç Aileleri İnisiyatifi ve Suruç gazileri de yarın Urfa’da görülecek Suruç Katliamı davasına katılmak üzere İstanbul’dan hareket etti.

    Aileler yola çıkmadan önce Kadıköy Belediyesi önünde açıklama yaptı. 

    Açıklamaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İstanbul Eş Sözcüsü Yoldaş Aydın ve çok sayıda kişi de katıldı. Suruç Aileleri İnisiyatifi adına açıklama yapan Emrah Topaloğlu, bugün 13’üncü kez Urfa’ya gittiklerini, ne kadar uzakta olursa olsun davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

    Davanın Hilvan ilçesindeki cezaevi kampüsünde değil herkesin izleyebileceği sivil bir adliyede yapılmasını isteyen Topaloğlu, cezaevi kampüsüne girerken ciddi aramaların olduğunu ve bu durumdan ailelerin rahatsız olduğunu hatırlattı. Mahkeme sonrasında duruşma salonu önünde açıklama yapılmasına izin verilmediğini de aktaran Topaloğlu, son duruşmada patlama anına ilişkin kayıp görüntülerin ve olayın bir numaralı tanığı Abdullah Ömer Aslan’ın tutuklanmasını istediklerini ifade etti. 

    Açıklamanın ardından grup araçlara binerek Urfa’ya doğru hareket etti. (MA)

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