Elazığ depreminin merkez üssü olan Sivrice’de hastane yok

Semra TURAN

Elazığ Sivrice merkezli yaşanan depremin ardından ilçede hastanenin olmadığı ortaya çıktı. Depremden 10 gün önce Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçeyle başvuran ilçe halkı, göz göre göre ölüme terk edildiklerini söyledi.

SES Şube Eş Başkanı Derya Coşkun ise, ilçede halk sağlığının hiçe sayıldığını dile getirdi.

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde hastane yok.

Daha önce de Sivrice ilçesinde 3 büyük deprem meydana gelmesine rağmen hastane yapımına dair herhangi bir adım atılmadı. 24 Ocak saat 20.55’te Sivrice’de yeniden meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi, bin 600’ü aşkın kişi de yaralandı. İlçeye bağlı Çevrimlitaş köyünde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de enkaz altında halk kendi çabalarıyla kurtardı.

SAĞLIK MERKEZİ BULUNUYOR

TÜİK’in en son 2018’de açıkladığı verilere göre, 10 bin nüfusu, 52 köyü olan Sivrice halkı hiçbir zaman sağlık hizmetinden faydalanamadı. İlçe merkezinde sadece Aile Toplum Sağlığı Merkezi bulunuyor. Burada iki kadrolu acil pratisyen, üç aile hekimi görev yapıyor. Sağlık merkezinde bir ambulans mevcut iken, tahlil, tansiyon, röntgen, laboratuvar gibi hastaların tedavilerini yapabilecek cihazlar bulunmuyor. Yine acil müdahale gerektirecek hiçbir şey yapılamıyor. Geceleri bir doktor, bir hemşire nöbette kalıyor. Sağlık Merkezi’ne gelen ikinci bir vakaya da müdahale edilemiyor.

SÖZLER VERİLİP GEÇİŞTİRİLDİ

Elazığ’ın tüm ilçelerinde hastane mevcut iken, Sivrice ilçesinde bugüne kadar hastane yapılmamış. İlçe halkının hastane talebi yıllarca yetkililer tarafından verilen sözlerle geçiştirildi.

DEPREM ÖNCESİ İMZA TOPLANILDI

İlçenin deprem fay hattında bulunmasından kaynaklı yurttaşlar hastane talebiyle başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları imzaları depremden 10 gün önce Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdikleri öğrenildi.

SAĞLIK BAKANINDAN BİR SÖZ DAHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yıllardır sağlık hizmeti alamayan ilçeye müjde verir gibi dün gittiği ilçede “Sivrice için bir entegre hastane inşaatına hızla başlamak üzere karar verdik. Bununla ilgili işlemleri, nerede yapacağımız konusunda konuştuk. Bu dönemde hızlandırmış olacağız. Bunun müjdesini buradan çok rahatlıkla vermek istiyordum” açıklamalarında bulundu.

“ÖLÜME TERK EDİLİYORUZ”

Hastanenin yapılması için her türlü girişimde bulunan ilçe sakini Zehra Öztürk, özelikle son 2 yıldır tüm resmi kurumlar ve siyasetçilerle görüşmeler yaptıklarını hastane talebinde bulunduklarını belirterek, “Hem sözlü, hem de yazılı olarak sorunlarımızı dile getirdik. Ancak hiçbir şekilde bir sonuç alamadık. Hatta depremden 10 gün önce topladığımız imza dilekçelerini İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına gönderdik. Dilekçeler kendilerinde mevcuttur. Ancak oradan da her zaman olduğu gibi bir yanıt alamadık. Her zaman sözler veriliyor. Ancak pratikte bir şey yok. Kimse ilgilenmiyor göz göre göre ölüme terk ediliyoruz” dedi.

“BAŞ AĞRISI İÇİN BİLE MERKEZE GELİYORUZ”

Öztürk, “Acil durumlarda kendi araçlarımızla hastane gitmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca depremi bırakın normal koşullarda bile çok zorluklar çekiyoruz. Bir tansiyon yükselmesinde bile Elazığ merkeze gitmek zorunda kalıyoruz. Sivrice’de normal koşullarda bile doktorlara ulaşmak çok zor depremi hiç düşünemiyorum bile” şeklinde konuştu.

SES: TOPLUM SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR

Konuya dair görüştüğümüz SES Elazığ Şube Eş Başkanı Derya Coşkun da Sivrice ilçesinin depremin merkezi fay hattının üstü olduğunu hatırlatarak, bir an önce hastanenin yapılması için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi. Coşkun, şunları söyledi: “İlçede Turizmin geliştirilmesi için her türlü sosyal mekanlar mevcut iken hastanenin yapılmaması ilginçtir. Sivrice ilçesinde halk sağlığı hiçe sayılıyor. İnsanlar sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bir an önce hastanenin yapılması için girişimlerimiz olacak.”

SES Elazığ Şube Eş Başkanı Derya Coşkun Fotoğraf: MA

(Elazığ/MA)