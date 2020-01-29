29 Ocak 2020 13:48

Siteler'deki yangın davası: Elektriklerdeki sorunu müdürlere söylemiştim

Ankara'da Mobilyacılar Sitesi'nde Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirdiği dava görüldü. Tanık olarak dinlenen işçi elektrikte sorun olduğunu ve müdürlere söylediğini aktardı.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Birkan BULUT
    Ankara

    Siteler'de Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangının davasında bir işçi tanık olarak dinlendi. Makinacı olarak çalışan Ramazan Aygar, yangından önce elektriklerde sorun olduğunu ve müdürlere söylediğini aktardı. Ayrıca herhangi bir iş güvenliği eğitimi almadıklarını belirten Aygar, fason üretim konusunu bilmediğini söylese de "Ömer bey işleri Saadettin'e verir o da işçilere dağıtırdı" dedi.

    Ankara'da Mobilyacılar Sitesi'nde Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaşamını yitiren Suriyeli işçilerin yakınları duruşmaya gelmedi.

    Duruşmada tanık olarak dinlenen işçilerden Ramazan Aygar, bir buçuk yıl çalıştığını söyledi. Birinci katta makinacı olarak çalıştığını belirten Aygar, "Ömer beye çalışıyorduk. Koltuk dikişlerini ben yapıyordum. Fason  üretim var mı bilmiyorum ama Ömer bey işleri Saadettin'e verir o da işçilere dağıtırdı. Yangının nasıl başladığını görmedim. Ben çalıştığım yer içeride, kapalı yerde olduğu için bilmiyorum" dedi.

    Aygar'ın yangından sonra işsiz kaldığını ve mağdur olduğunu söylemesi üzerine sanık Ömer İnal, "Bütün işçiler çalışırken kendisi nereye gitmiş? Mağdurum diyor" diye itiraz etti.

    "MÜDÜR ÇOKTU, KİMSE BİRBİRİNDEN SORUMLU DEĞİLDİ"

    Aygar, yangına neden olan elektrik sistemine ve ısıtıcılara ilişkin sorulara yanıt vererek, "Yangından önce de elektrikte sorun oluyordu. Bazen şalter atınca bütün elektrikler kesiliyordu. İşyeri müdürlerine de söyledim" dedi. Mahkeme başkanı "Müdürler bu durumu görmüyor muydu?" diye sorunca Aygar, "Müdür çok olduğu için kimse kimseden sorumlu değildi" dedi.

    Müşteki avukatlarının işyerinde kamusal bir denetim ve iş güvenliği eğitimi olup olmadığı sorması üzerine Aygar denetimi bilmediğini ama kendisine herhangi bir eğitim verilmediğini söyledi.

    İSİG MECLİSİNİN KATILMASI KABUL EDİLMEDİ

    Müşteki Avukatı Murat Kemal Gündüz, İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisinin (İSİG) davaya katılma talebini iletti. Sanıklar ve avukatları ise İSİG Meclisi'nin katılma talebinin reddini istedi.

    ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILDI

    Mahkeme heyeti, İSİG Meclisi'nin katılma talebinin suçtan doğrudan doğruya zarar görmemesi sebebiyle reddine, yangında yaşamını yitiren işçilerden Abdullah Rahicuda'nı eşi Galiye Mellah ve çocuklarının katılma talebinin kabul edilmesine ve sanıklara ilişkin adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Mart 2020 saat 09.20 tarihine ertelendi.

    DURUŞMANIN ARDINDAN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Duruşmanın ardından salondan çıkan sanıklar ile tanık olarak dinlenen işçi Ramazan Aygar arasında tartışma çıktı. Sanık Ömer İnal, Ramazan Aygar'a tehditler savurdu. Çevredekiler birbirlerinin üzerine yürüyen Aygar ve İnal'ı ayırdı.

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