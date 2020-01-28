28 Ocak 2020 02:46

5 Suriyeli işçi yangında ölmüştü: 1 yıl oldu kimse gelmedi

Mobilyacılar Sitesi’nde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Abdullah Rahicuda’nın eşi Mellah Rahicuda, “Yangından sonra akrabalarımdan başka kimse halimizi sormaya gelmedi” diyor.

Fotoğraf: Birkan Bulut | Evrensel 

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Birkan BULUT
    Ankara

    Ankara’da Mobilyacılar Sitesi’nde 5 Suriyeli işçinin canını alan yangından bir yıl sonra, hayatını kaybeden işçilerden Abdullah Rahicuda'nın ailesine konuk olduk. Yangının ardından sadece akrabalarının ve Suriyeli komşularının gelip gittiğini anlatan Mellah, “Başka kimse sormaya gelmedi” diyor. Mellah, ne yangından dolayı açılan davadan bir sonuç çıkacağını düşünüyor, ne de memleketindeki savaşın biteceğini...

    Ankara’da Mobilyacılar Sitesi’nde 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği yangının üzerinden bir yıl geçti. Yangının ardından açılan davanın duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi hayatını kaybeden işçilerden Abdulah Rahicuda’nın ailesiyle görüştük. Ankara’nın en eski mahallelerinden olan Solfasol’de evlerine gittiğimizde, taşınmak için son hazırlıkları yapıyorlardı.

    “HAFTADA 450 LİRA ALIYORDU”

    Rahicuda’nın eşi Galiye Mellah, eşi ve iki çocuğuyla 6 yıl önce Suriye’de iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelmiş. Halep’teyken eşinin sürücü kursunda çalıştığını anlatan Mellah, savaştan önce kendi evlerinde ve huzurlu yaşadıklarını söylüyor.

    Türkiye’ye gelince eşinin mesleğini yapamayıp işçiliğe başladığını anlatan Mellah, “Siteler'de çalışmaya başladı. Sabah 7.30’da çıkıp, akşam 7.30’da geliyordu. Bazen biraz daha çalışıp geç geldiği oluyordu. Haftada 450 TL alıyordu” diyor.

    Mellah sorulara kısa yanıtlar veriyor, o gece yaşadıkları hakkında ise pek konuşmak istemiyor. Sadece yangın haberini aldığında Siteler’e değil, hastaneye gittiğini söylüyor. Yangının ardından sadece akraba veya Suriyeli komşuların gelip gittiğini anlatan Mellah, “Başka kimse sormaya gelmedi” diyor.

    Mellah’nın çalıştığı bir iş yok. Küçük çocuğu okula gidiyor, ablası ise ne Suriye'de ne de burada okula gitmiş. Herhangi bir gelire sahip olmadıkları için sadece kişi başı 120 TL'lik sosyal uyum yardımı alıyorlar. 400 liralık kirayı, geri kalan ihtiyaçları da akraba ve vakıfların desteği ile karşılamaya çalışıyorlar.

    “SURİYE'DE SAVAŞIN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

    “Mahkemeyi takip ediyor musun?” diye sorduğumuzda, sadece bir kere gittiğini ve şikayetçi olduğunu ama bir sonuç çıkmayacağını düşündüğünü söylüyor. Yangında hayatını kaybeden işçilerden yalnızca birinin ailesiyle görüştüklerini belirten Mellah, artık Suriye’ye de dönmeyi istemediğini söylüyor. “Peki savaş bittikten sonra dönmek ister misin, özlüyor musun?” diye sorduğumuzda ise sadece eşini özlediğini belirterek, “Suriye'de savaşın biteceğine inanmıyorum” diyor.

    DAVADA SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

    Yarın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın üçüncü duruşması görülecek. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan yargılanan binanın sahibi, kiracısı ve kat sorumlusu 5 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı ve binanın kiracısı Ömer İnal, temmuz ayında görülen duruşmada serbest bırakılmıştı. İki duruşma boyunca 5 sanık da suçu birbirlerinin üzerine attı. Ömer İnal, binanın giriş katının kendisinin, diğer katların ise firması için fason üretim yapan sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk tarafından kira karşılığında kullandığını söyledi. Bekir Kanıgür ise İnal ile arasında patron-işçi ilişkisi dışında herhangi bir üretim veya kira sözleşmesi bulunmadığını, işçileri de İnal’ın bilgisiyle işe aldığını anlattı.

    BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

    Son duruşmada mahkemenin verdiği kararla 9 Ocak'ta olay yeri incelemesi yapıldı. İki tarafın da avukatlarının talebi doğrultusunda binanın yangına karşı önlem ve itfaiyenin müdahale olanaklarının ortaya konulması için bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporunun birkaç ay içerisinde hazırlanması bekleniyor. Sitelerdeki çoğu bina gibi, 5 işçinin yaşamını yitirdiği binada da yangın merdiveni bulunmaması ve elektrik sisteminin eski olması en çok tepki çeken ihmaller arasında.

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