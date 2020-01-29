29 Ocak 2020 12:59
Son Güncellenme Tarihi: 29 Ocak 2020 15:24

Tutuklu Gazeteci Aziz Oruç, Twitter paylaşımları nedeniyle yargılandı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında tutuklanan Gazeteci Aziz Oruç'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı duruşma 2 Mart 2020 tarihine ertelendi.

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Aziz Oruç

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Tutuklu Gazeteci Aziz Oruç, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandı. Oruç’un davasını takip eden TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, “Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Oruç’un yargılanmasını kabul etmiyoruz” ifadesiyle duruma tepki gösterdi. Oruç’un avukatı Ferhat Kılınç, Oruç’un yaptığı haberleri paylaşmaktan dolayı suçlandığına dikkat çekti.

    İran’dan Türkiye’ye hukuksuz bir şekilde iade edildikten sonra 11 Aralık 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde gözaltına alınan ve 18 Aralık’ta tutuklanan, hâlâ da Patnos Cezaevinde tutuklu bulanan Gazeteci Aziz Oruç, Twitter paylaşımları nedeniyle yargılandı. Gazeteci Aziz Oruç’un 17 Mart-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında paylaştığı 12 tweet gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın 9. duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da takip etti.

    Oruç, duruşmaya tutuklu bulunduğu Patnos Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Esas hakkında mütalaasını veren savcı, Oruç’un terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılmasını talep etti. Oruç ve avukatına esas hakkında savunmaları için ek süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 2 Mart 2020 tarihine erteledi.

    "ORUÇ’UN GAZETECİLİĞİNE TANIĞIZ"

    Duruşma sonrasında Evrensel’e konuşan TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, Oruç’un paylaştığı tweetlerin çözüm süreci dönemine denk geldiğine ve o dönem atılan tweetlerin suç unsuru olarak kabul görülmediğine dikkat çekerek Oruç’un iktidarın isteği doğrultusunda yargılandığını söyledi. Yargılamanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Oral, “Aziz Oruç bir gazetecidir ve yaptığı haberleri paylaşmıştır” dedi.

    Oruç’un tutuklanma sürecine de dikkat çeken Oral, “Oruç'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanıyorken ceza alması ve cezasının kesinleşmesi üzerine birçok meslektaşı Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı. Irak ve Rojava’da gazeteciliğini sürdürürken ailesinin yaşadığı olumsuzlukları giderebilmek için gittiği İran, Ermenistan ve Türkiye üçgeninde hukuksuz bir şekilde yakalandı. Gayriinsani koşullarda günlerce işkence gördü. Şu anda tutuklu bulunuyor. Biz Oruç’un Türkiye’de, IKBY’de ve Rojava’da gazetecilik yaptığının tanığıyız. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Oruç’un yargılanmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

    YAPTIĞI HABERLERİ PAYLAŞMAK SUÇ

    Oruç’un avukatı Ferhat Kılınç da Evrensel’e konuştu. Oruç’un kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Dicle Haber Ajansında (DİHA) çalıştığı dönemdeki gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılandığını belirten Kılınç, “O dönem ajansın paylaştığı haberleri retweet etmiş, retweetlerin yorum olmadığını haberin kendi spotu olduğunu söyledik” dedi. Paylaşımların 2014-2015 yılları arasında yapıldığını ve o dönem yapılan paylaşımların suç oluşturmadığını belirten Kılınç, Oruç’a dair soruşturmanın İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir yazı ile başlatıldığını ekledi.

    Kılınç, “Tüm bunlar açıkken savcının hâlâ ceza talebinde bulunması ilginçtir” dedi. İçişleri Bakanlığının 2015’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda birçok DİHA çalışanının isminin bulunduğunu belirten Kılınç, kapatılan ajansın “terör örgütü faaliyetleri yürüttüğü" şeklinde suçlandığını ifade etti. Kılınç, Oruç’un yargılanmasında ise yaptığı haber paylaşımlarının gerekçe gösterildiğine vurgu yaptı.

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