28 Ocak 2020 17:16

Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle belediyede çalışan 71 işçiyi işten attı, işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

Aydın Bozdoğan Belediyesinden atılan 71 işçi belediye binası önünde toplandı

Fotoğraf: Evrensel

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz cuma günü 71 işçi AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş tarafından “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşten çıkarmalara tepki gösteren Belediye-İş üyesi işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

Bozdoğan’da bir araya gelen işçiler, “İş, ekmek yoksa barış da yok”, “Direne direne kazanacağız”, “Bozdoğan’ın şişmanı işçi düşmanı” sloganlarıyla belediye binasının önüne doğru yürüdü. Belediye Başkanı Altıntaş ile görüşmek isteyen işçiler, belediye binası önünde polis tarafından durduruldu. Polis barikatını geçip belediye bahçesine giren işçiler, temsilciler yoluyla Belediye Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Ufuk Altıntaş’ın kararından şu an için geri adım atmayacağı aktarıldı. İşçiler ise hemen işlerine geri dönmek ve çalışmak istediklerini belirtti.

"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SEMİNER ADI ALTINDA TATİLE GİDİYOR"

Evrensel'e konuşan Belediye-İş Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Belediye Başkanı'nın 2019 yerel seçimleri öncesinde tüm işçilere işten çıkarılmama sözü verdiğini ve bu sözün bugün tutulmadığını ifade etti. Yaman, “Maliyetimiz yüksekmiş... Ne yükseği? Kazancımızın yarısı devlete vergi olarak gidiyor. 'Bu belediyeyi işçiler batırdı' diyor. Belediyeyi batıranlar yanı başında! Belediyenin kaynaklarıyla seminer adı altında tatile giden belediye başkan yardımcısı belediyeyi batırmıştır” dedi.

"FEDAKARLIKSA MAKAM ARACINI SATSIN"

Tasarruf maksadıyla işçilerin işten çıkarıldığını aktaran Yaman, “Matematiksel olarak bu durumun açıklaması yok. Belediyenin borcu 104 milyon lirayken bizim bir yıllık maliyetimiz 5 milyon lira. Mesele fedakarlıksa eğer Belediye Başkanı'ndan başlayalım. Makam aracını satsın mesela, çünkü belediye binasına 50 metre mesafede oturuyor, yürüyerek gelsin. Bunu yapan belediye başkanları var” dedi.

"İŞÇİNİN AŞIYLA OYNUYORLAR"

Belediye Başkanı'nın verdiği sözleri hatırlatan Yaman, “Kimseyi işten çıkarmayacağım, maaşlarınızı gününde ödeyeceğim, işçinin aşıyla oynayan şeytandır dedi. Fakat o gelene kadar maaşlarımız gününde ve tam yatıyorken Altıntaş göreve geldikten sonra sadece bir kere tam maaş aldık, geriye kalan tüm maaşlarımız eksik yattı. İşçiler tepkili, şimdi evinin önünden geçiyoruz diye zoruna gidiyormuş. Bu daha başlangıç, gerekirse evinin önüne çadır bile kurarız” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

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