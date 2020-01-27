27 Ocak 2020 11:27

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Ödenmeyen ücretleri için iş bırakan karayolları işçileri

Fotoğraf: Evrensel

Denizli’de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı 27. Şube Şefliğinde çalışan 50 işçi bugün sabah iş bırakma eylemi yaptı. 3 aydır ücretlerinin ödenmediğini ifade eden işçiler adına konuşan İbrahim Türkekul “Biz Karayolları 27. Bölge Şube Şefliğinde, Denkyol İnşaat firması adı altında yüklenici firmaya bağlı olarak çalışan işçileriz. Hepimiz asgari ücretle çalışıyoruz. 2019 yılının kasım ve aralık ayında net ücretlerimiz ile şoför ve operatör arkadaşlarımızın ücret farkları ödenmedi. Hepimiz zor durumdayız. Çoğu arkadaşımız tek başına çalışıyor, ev kirası ödüyor” dedi. Türkekul, yaklaşık 1 yıldır benzer sorunları dönem dönem yaşadıklarını da dile getirdi.

Bu durumu bugüne kadar şirkete ve karayollarına duyurmaya çalıştıklarını belirten Türkekul “Bizi bir maaşla, bir buçuk maaşla susturmaya çalıştılar. Ancak artık bıçak kemiğe dayandı. Gerçekten hiçbir arkadaşlarımızın yol ve yemek ücreti karşılanmıyor. Hepimiz cebimizden ödüyoruz. Zaten sadece yol ve yemek ücretimiz 200-250 TL’yi buluyor. Buranın yemekhanesine 1 aylık yemeği borç yazdıran insanlarız. Çay ocağındaki çayı dahi borçla içen insanlarız. Çoğu arkadaş maaş yatana kadar yemek yemiyorlar, 1 ya da 2 simitle akşam etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak “Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bugün itibariyle imzalarımızı da attık. Ancak şube şefi bölgeden gelen bir emir olduğunu, bu yüzden şubenin içinde duramayacağımızı söyledi. Biz de karara saygı duyduk ve tüm arkadaşlarla şubenin önünde bekleme kararı aldık. Sonuç ne olur bilemiyoruz. Hükümet mi, devlet mi, bölge mi, sesimizi kim duyacaksa duysun artık” ifadelerini kullanan Türkekul, firma yetkililerinin de kendileriyle iletişim kurmadığını ifade etti. (Denizli/EVRENSEL)

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Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

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