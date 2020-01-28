Oyuncu Şevket Çoruh'a da deprem paylaşımı soruşturması

Elazığ depremiyle ilgili sosyal medya hesaplarında provokatif paylaşımda bulundukları iddiasıyla aralarında Berna Laçin ve Şevket Çoruh’un da bulunduğu 50 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın, ‘halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçları çerçevesinde yapılacağını bildirildi. Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtilirken, Ankara dışında yaşayan şüphelilere ait dosyaların, yaşadıkları illerin başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

Çoruh depremin ertesi günü Facebook hesabında yaptığı paylaşımda Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın bağış çağrısını eleştirmiş, "Kızılay'ın 2019'da vatandaşlardan topladığı bağış tutarı 828 milyon TL. Devlet 2019'da 3.7 milyar deprem vergisi amacıyla ÖİV toplamış.. Ama #Elazığ'da deprem olduğunda bakanın açıklaması: 'Her şeyi devletten beklememek lazım' -Siz ne işe yararsınız?" açıklamasında bulunmuştu.

Ekran görüntüsü Şevket Çoruh'un Facebook hesabından alınmıştır.

Oyuncu Berna Laçin'e de Elazığ depreminden sonra yaptığı bir paylaşım nedeni ile soruşturma açıldığı öğrenilmişti. Laçin ise soruşturmanın kendisine henüz bildirilmediğini, kendisinden önce iktidar kontrolündeki medyada yer bulmasını, "Benim haberim yok, birilerine önceden mi haber veriliyor?" sözleriyle eleştirmişti. (HABER MERKEZİ)

Berna Laçin'den Elazığ depremi soruşturması açıklaması: Benim haberim yok

Elazığ depremine dair sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tepki çeken bağış çağrısı