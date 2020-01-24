24 Ocak 2020 11:24

Kurulan şirket sayısı yüzde 1,38 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 5,04 arttı

Kurulan şirket sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,38 azalarak 84 bin 102 oldu. Kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 5,04 artarak 13 bin 197'ye çıktı.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2019 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,38 azalarak 85 bin 279'dan 84 bin 102'ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,04 artışla 12 bin 564'ten 13 bin 197'ye yükseldi.

    ARALIK AYINDA 2 BİN 201 ŞİRKET KAPANDI

    Aralıkta kurulan şirket sayısı 2018'in aynı ayına göre yüzde 23,49 artarak 7 bin 849 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 7,42 yükselişle 2 bin 201'e çıktı.

    Aralık 2019'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 1,53, kooperatif sayısında yüzde 0,98, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44,97 artış görüldü.

    Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 112,66, kooperatif sayısı yüzde 30,88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,15 artış kaydetti.

    ARALIK AYINDA 968 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

     

    Geçen ay kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548'i Türkiye, 82'si İran ve 31'i Suriye ortaklı oldu.

    Aralık 2019'da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 99'u anonim, 869'u limited şirketlerden oluştu.

    ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 41,34'Ü İSTANBUL'DA

    Aralık 2019'da kurulan toplam 7 bin 952 şirket ve kooperatifin yüzde 83,92'sini limited şirketler, yüzde 14,79'unu anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu.

    Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,34'ü İstanbul, yüzde 10,06'sı Ankara, yüzde 6,75'i de İzmir'de kuruldu. Dersim'de aralıkta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

    Geçen yıl toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı. Bu dönemde kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket, sermayenin yüzde 72,12'sini, 11 bin 447 anonim şirket ise toplam sermayenin yüzde 27,88'ini oluşturdu. Aralık 2019'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 175,41 arttı.

    KURULAN ŞİKET VE KOOPERATİFLERİN SEKTÖRLERİ

    Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 742'si ticaret, 1185'i imalat ve 763'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin ise 1230'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618'i inşaat, 415'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

    Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 752'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371'i inşaat, 256'sı da imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398'inin inşaat, 179'unun ise imalat sektöründe olduğu görüldü.

    Aralık 2019'da 103 kooperatif kuruldu. Kurulan kooperatifler arasında 45 konut yapı, 16'şar işletme ve tarımsal kalkınma, 7 küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olarak öne çıktı.

    Geçen yılın tamamında 468 konut yapı, 188 tarımsal kalkınma, 162 işletmenin aralarında olduğu toplam 1161 kooperatif kuruldu. (Ankara/AA)

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    Kurulan şirket sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,38 azalarak 84 bin 102 oldu. Kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 5,04 artarak 13 bin 197'ye çıktı.

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