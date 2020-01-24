24 Ocak 2020 10:04

Cezaevi yönetiminden işkence savunması: Yeniyiz, zaman içinde aşılacak

Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi yönetiminin, tutukluların maruz kaldığı kötü muamaleleri “yeniyiz, zaman içinde çözülecek” diyerek savunduğu iddia edildi.

Fotoğraf: Pixabay

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    Tutuklu yakınlarının talebi üzerine Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu üyesi avukatlar Tutuklulara kötü muamele uygulamalarıyla gündeme gelen Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne giderek tutuklularla görüştü.

    ÖHD tarafından hazırlanan raporda 28 Aralık’ta Bandırma Cezaevinden Afyon’a sevk edilen 7 kişinin durumuna dikkat çekildi.

    Komisyonun hazırladığı rapor şöyle:

    • Hepsinin ağır sayılabilecek kronik rahatsızlıkları olmasına rağmen kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadan sağlık şartları yönünden uygun olmayan Afyon cezaevine sevk edilmişler.
    • 28 Aralık 2019 tarihinde cezaevine girişte sevk edilen bütün hükümlülere çıplak arama dayatılmış, bu aramayı kabul etmeyenlerin tamamına yaklaşık yarım saat boyunca hakaret, tehdit, kaba dayak ve falaka gibi işkence yöntemleri uygulanmıştır. Akif İpek, bu müdahale esnasında kendisinin baygınlık geçirecek hale geldiğini, Afyon E Tipi Cezaevi’nden sevk gelen Mehmet Ali Kaya’nın ise parmağının kırılmış.
    • Cezaevine girişte çıplak arama dayatması sonrası yapılan bu işkence ve kötü muameleler sebebiyle hükümlüler tarafından Savcılığa suç duyurusu yapılmış ise de dilekçelerinin işleme konulup konulmadığı hususunda bilgi verilmemiştir.
    • Sevk sonrası ilk günlerde sayım esnasında askeri düzende ayakta sayım dayatması yapılmışsa da itiraz üzerine idarece bu uygulamadan vazgeçilmiş.
    • Hastaneye sevkler sırasında kelepçe dayatması ve bazı doktorların kelepçeli muayene dayatıldığı, bazı cezaevi personelinin kendilerine karşı provokatif yaklaşımlar içerisinde olduğu, sevk sonrasında eşyalarının birçoğu hala kendilerine verilmemiş olup özellikle FM Bant yayını yapan radyoların verilmeyeceği tutuklulara aktarılmış.
    • Cezaevindeki keyfi ve hukuka aykırı işlemlerle ilgili Adalet Bakanlığı ve birçok kurum ile çeşitli sivil toplum örgütlerine göndermiş oldukları mektup/faks ve dilekçelerinin akıbetleri hakkında kendilerine bilgi verilmemiş.
    • Cezaevi yeni açıldığı için ısınma probleminin olduğu, kantinde ihtiyaçlarının çoğunun karşılanamadığı da yaşanan hak ihlalleri arasındadır.

    YÖNETİM İHLALLERİ YENİ AÇILMIŞ OLMALARINA BAĞLADI!

    Raporun sonunda ise komisyon cezaevi idaresi ile yaptıkları görüşmede cezaevi yönetiminin kendilerine “cezaevinin yeni açılmış olduğu için bu ve benzeri sorunların yaşandığı, bu problemlerin ancak zaman içinde aşılabileceğinin” aktarıldığı iddia edildi. (MA)

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