24 Ocak 2020 03:54

Türk Metal üyesi B/S/H işçileri: Grev tarihi açıklansın komiteler kurulsun

Çerkezköy'de kurulu B/S/H'ta çalışan metal işçileri, MESS dayatmalarına karşı alınan grev kararı için hazırlıklara başlanmasını istiyor.

MESS dayatmalarına karşı eylem yapan B/S/H işçileri

Fotoğraf: B/S/H işçileri

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    Tuncay SAĞIROĞLU
    Çerkezköy

    MESS’in üç yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı eylemlerini devam ettiren metal işçilerinin mücadele kararlılığı da artıyor. İşçilerin onayı alınmadan sözleşmenin imzalanmamasını isteyen Çerkezköy’deki B/S/H işçileri, Birleşik Metal-İş’in grev tarihini açıkladığını hatırlatarak Türk Metal’e de tarih açıklaması için çağrı yapıyor. İşçiler, grev hazırlıklarına başlanıp grev komitelerinin kurulmasını istiyor.

    GREV TARİHİ HEMEN AÇIKLANMALI

    İşyerinde ve kent merkezlerinde yürüyüşler ile başlayıp vardiya girişinde yarım saatlik iş durdurma ile devam eden eylemler ve en son Bursa’da yapılan miting işçilerin kendilerine güvenini, mücadele isteğini ve beklentilerini daha da büyüttü. Mitingden sonra iki vardiyanın giriş çıkışında Türk Metal’in kararı ile bir saat iş durduran B/S/H işçileri, Birleşik Metal-İş’in pazar günü yaptığı mitingde grev tarihini 5 Şubat olarak açıkladığını hatırlatarak Türk Metal’in de bir an önce grev tarihini açıklaması talep ediyor. Bir B/S/H işçisi, “Ücretlerdeki bu kadar erimeye, ağır çalışma koşullarına rağmen MESS dayatmalarına devam ediyor. Taslaktaki isteklerimizi kabul etmediği gibi rakamları revize edin diye bizi oyalıyorlar. Bizim bekleyecek zamanımız yok. Bu sürecin bir an önce bitmesi için Türk Metal bir an önce grev tarihini açıklamalı. Yeniden miting, yeniden işyeri eylemleri ile bu sorun çözülmez. MESS ile anladığı dilden konuşmak lazım. DİSK grev tarihini açıkladı. Biz de hep birlikte 5 Şubat’ta greve çıkarsak daha güçlü oluruz” dedi.

    İMZAYA DA GREVE DE BİZ KARAR VERELİM

    Eylem ve yapılan miting işçilerin moralini yükseltse de örgütlü oldukları Türk Metal’e güvensizlik ise devam ediyor. Sözleşmenin bir gece yarısı imzalanmasından çekinen işçiler son karar için kendilerine sorulmasını istiyor. Bir işçi, “Geçen sözleşmeyi Türk Metal yüzyılın sözleşmesi diye imzaladı. Ama bugün gelinen nokta ortada. Yine hepimiz borç içinde yaşayıp, pazara gitmekten korkuyoruz. Türk Metal bizim onay vermediğimiz hiçbir öneriyi kabul edip imzalamamalı. Mutlaka bize sormalı. İmzaya da greve de biz karar verelim” diye konuştu.

    ÖFKEDEN DAHA FAZLASINA İHTİYACIMIZ VAR

    Greve daha örgütlü hazırlanmak gerektiğini belirten bir B/S/H işçisi de “Sendika yarın greve çıkıyoruz dese bütün işçi greve çıkar. Çünkü herkes yaşadığı sorunları öfkeyle de olsa dile getirmek istiyor. Sendika grev yasaklasa dahi çalışmayacağız dese kimse çalışmaz. Ama ülkenin en büyük patronlarına karşı grev yapacaksak öfkeden daha fazlası lazım. Karşımızda her an grevi yasaklamak isteyen hükümet var. Bizim bunlara karşı hazırlık yapmamız lazım. İşyerinde komiteler kurmamız lazım” dedi.

    DÖRT SANİYEDE BUZDOLABI ÜRETİYORUZ

    Sözleşme sürecinin ilk başlarında işçiler arasında “ücretler düşük ama vermezler” anlayışı hakimken şimdi “Şundan aşağı olamaz” noktasına geldiklerini ifade eden bir işçi şunları söyledi: “Asgari ücrete bile yüzde 15 zam geldi. Birçok arkadaşımız asgari ücret düzeyinde başladı. Sözleşme sonrası işe alınacak binlerce sözleşmeli işçi işe asgari ücretle başlayacak. Asgari ücret her işçi açısında düşük ama kardeşim biz dört saniyede bir buz dolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi üretiyoruz. Her sene rekor kırıyoruz. Bu kârlardan neden bize bir şey düşmüyor. Kimse krizi bahane etmesin.”

    AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER

    Metal işçileri grev kararından sonra MESS’in lokavt kararı almasına da tepki gösteriyor. Bir işçi, “Bize rekabet ve kriz koşullarını göstererek dayatmada bulunan MESS nasıl oluyor da lokavt kararı alıyor. Burada amaç bizlerin gözünü korkutmak. Azdan az çoktan çok gider, hodri meydan” diyor.

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