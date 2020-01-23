23 Ocak 2020 13:49

'Palu ailesi' davasında, damat Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına devam edildi. Savcı, Damat Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.

11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili tutuklanan Tuncer Ustael | Fotoğraf: DHA

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    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı "nitelikli öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezası talep etti.

    Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 5'inci duruşması Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına arka kapıdan alındı. Mahkemede söz alarak, savunma yapan Tuncer Ustael, kendisinin değil Tanhal ailesinin suçlu olduğunu öne sürdü. Ustael, "Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Harun Palu'nun ifadeleri de yanlıştır. Tanhal'ların çok sayıda cinayetlerinin ortaya çıkmaması için Meryem'i öldürdüler" dedi.

    Baba Harun Palu ise tanık sıfatıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede söz alan Palu, "Ben olay tarihinde Meryem'in kocasını öldürdüğüm için cezaevindeydim. Tahliye olmadan önce Fatih Palu benim yanıma ziyarete geldiğinde kendisine Meryem'i sordum. Tuncer'in Meryem'i öldürdüğünü, öldürmeden önce 25 gün aç bıraktığını, öldürdükten sonra da Körfez ilçesinin 95 Evler mevkisine gömdüğünü söyledi. Hava'ya olayı sorduğumda, Meryem'in Tuncer tarafından sürekli dayak yediğini ama kimin gömdüğünü bilmediğini söyledi. Daha sonra ben cezaevinden çıktığımda eşim Hava'yı alarak karakola gittim, şikayetçi oldum. Kızımın cenazesini bulamadılar ve dosya kapandı" diye konuştu. 

    'KAN DAVASINI BİTİRMEK İÇİN EVİN TAPUSUNU İSTEDİLER""1

    Cezaevinde kaldığı dönemde Hava Palu'nun kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Harun Palu, "Hava bir gün cezaevinde yanıma gelip, Tanhal ailesinin kan davası başlattığını söyledi. Bizi sürekli tehdit ediyorlarmış ve kan davasını bitirmek, olayı kapatmak için evin tapusunu vermemi istedi. Ben Tuncer'e değil Hava'nın kendi kardeşine vermesini isteyerek tapuyu verdim. Daha sonra Hava, tapuyu Tuncer'e vermiş, Tuncer de o parayı yemiş" dedi. 

    "MERYEM İLK GÖZ AĞRIM, ONU ÖLMEDEN GÖMER MİYİM?"

    Hava Palu ise kendilerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben Tuncer'e yardım etmedim. Meryem, benim ilk göz ağrım. Onu ölmeden mezara koyar mıyım, ona kıyar mıyım? Bu Tuncer'in dedikleri hep yalan. Buna inanmayın. Eşimin dedikleri doğrudur. Bunun yalanlarına inanmayın. Meryem ve Melike'yi biz öldürmedik. Ben yavrularımı öldürmek istemedim. Kızımı da kendisi gibi yalancı etti. Ben onların yüzünden cezaevinde yatıyorum. Cezaevinde çok mağdurum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu. 

    SAVCI, TUNCER PALU İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

    Cumhuriyet savcısı, açıkladığı mütalaasında sanık Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ı "nitelikli öldürme", ve "tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 5 yıl hapse, "Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

    Diğer sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu hakkında ise "Meryem Tanhal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından üst sınırdan ceza talep edildi. Ayrıca İsa Palu'nun "Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak" suçundan da cezalandırılması talep edildi.

    Mahkeme heyeti tarafından Meryem Tanhal'ın adli emanetteki kimliğinin, İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilerek, ölüm ilanının verilmesi kararı alındı. Duruşma, 13 Şubat'a ertelendi. (Kocaeli/DHA)

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