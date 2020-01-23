23 Ocak 2020 08:28

Trump'ın azil yargılamasında 2. gün: 7 Demokrat savcı azil istedi

Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2. gününde sunum yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.

Fotoğraf: EPA-EFE/Jim Lo Scalzo/AA

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2. gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.

    Senato Genel Kurulunda yerel saatle 13.00'te dua ile başlayan ikinci gün duruşması, yaklaşık 9 saat sürdü.

    Temsilciler Meclisi adına savcılık görevi üstlenen 7 Demokrat vekilin açılış sunumlarını yaptıkları duruşmada Demokratlar, Trump'a yönelik daha önce kamuoyuna yansıyan suçlamalarını dile getirdiler.

    Duruşma, savcı vekillere liderlik eden Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in 2 saatlik uzun açılış konuşmasıyla başladı.

    Schiff, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy üzerinde baskı kurarak, siyasi rakibi Joe Biden'a karşı koz elde etmeye çalıştığını ve bu yolla makamını kötüye kullandığını savundu.

    "DÜNYA BU DURUŞMALARI İZLİYOR"

    Temsilciler Meclisinde 2 madde ile suçlanan Trump'ın Senatoda "adil bir şekilde yargılanmadan" aklanması durumunda, ABD'nin dünyadaki itibarının zedeleneceğini öne süren Schiff, "Dünya bu duruşmaları izliyor, çıkacak sonuç ABD'nin küresel itibarını doğrudan etkileyecektir” yorumunu yaptı.

    Schiff, Cumhuriyetçi senatörlere çağrıda bulunarak, Ukrayna konusunda Anayasal çizginin dışına çıktığını savunduğu Trump'ın suçlu bulunması gerektiğini ifade etti.

    Sunumu sırasında birçok videoyu senatörlere izleten Schiff, Trump yönetiminin Ukrayna konusunda "yolsuzluk" yaptığı konusunda jüri görevi gören senatörleri ikna etmeye çalıştı.

    Schiff'ten sonra kürsüye gelen diğer savcı vekillerden Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler da Cumhuriyetçi senatörlere Trump karşısında cesur olmaları çağrısında bulundu.

    DURUŞMALAR NASIL DEVAM EDECEK?

    Demokrat savcı vekiller, perşembe ve cuma günü de 8'er saat sürmesi planlanan duruşmalarda açılış sunumlarını yapmaya ve tezlerini anlatmaya devam edecekler.

    Cumartesi günü Trump'ı savunacak hukuk ekibinin savunma yapmaya başlaması bekleniyor. Pazar günü tatil yapacak Senato sonraki iki gün boyunca yine Trump'ın avukatlarının açılış sunumlarına sahne olacak.

    Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Demokratların sunumlarını yaptığı ilk günkü duruşmayı yaklaşık 11 milyon kişi televizyon başında takip etti.

    TARAFLARA 3 GÜN ÜZERİNDEN 24'ER SAAT VERİLDİ

    Önceki gün kabul edilen yargılama usülüne göre, davacı taraf ile savunma tarafına açılış sunumları için 3'er güne bölünmüş şekilde toplam 24'er saat süre verildi.

    Sürenin sona ermesinin ardından muhtemelen gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek, senatörlere soruları için 16 saat verilecek.

    SALONA SU VE SÜT DIŞINDA İÇECEK GETİRMEK YASAK

    Öte yandan uzun saatler boyunca Senato Genel Kurulunda sessizce duruşmayı takip etmek zorunda olan senatörlere sınırsız atıştırmalık sunulurken, salona içecek olarak sadece su ve süt getirilmesine izin verildi.

    Birçok senatör yanlarında su getirirken, bazı senatörlerin süt ile salona geldiği görüldü.

    Cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı ve benzeri elektronik cihazların yasak olduğu duruşmalar esnasında salonda konuşmak da yasaklar arasında yer alıyor.

    TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

    Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

    Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

    Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

    Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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