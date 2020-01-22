22 Ocak 2020 09:28
Son Güncellenme Tarihi: 22 Ocak 2020 09:31

Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının ilk duruşması görüldü

ABD Temsilciler Meclisi tarafından Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması görüldü.

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Fotoğraf: Beyaz Saray

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.

    Senato Genel Kurulunda yerel saatle salı günü 13.00'te başlayan ve ilk azil duruşması Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki keskin ayrışmaları bir kez daha ortaya koydu.

    Trump'a yönelik yargılamanın usüllerinin tartışıldığı bölümde söz alan Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları, birbirlerinin tam tersi ifadelerle kendi argümanlarını savundular.

    DEMOKRATLARIN 3 DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİNİ DE CUMHURİYETÇİLER REDDETTİ

    Bu bölümde Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Ukrayna soruşturması bağlamında Beyaz Saray'dan belge talep edilmesini öngören bir değişiklik önergesini Senato Genel Kuruluna sundu.

    Söz konusu talep 47 evete karşılık 53 oyla reddedilirken, tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekti.

    Schumer, benzer şekilde, Dışişleri Bakanlığından kayıt ve belge istenmesiyle ilgili yeni bir talebi Genel Kurula sundu, ancak bu talep de 47'ye 53 reddedildi.

    Aynı şekilde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesinden kayıt ve belge talep eden bir diğer önergede de yine 47'ye karşı 53 oyla kabul görmedi.

    İlk azil duruşmasında Demokratlar adına savcılık görevi yapan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Senatoya ilave tanıklar çağrılabilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

    Trump'ın şahsi avukatı Jay Sekulow ise Trump'a yöneltilen suçlamaların "geçersiz" olduğunu, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı bir koşula bağlı olarak askıya almadığını ve Demokratların delillerinin çoğunun "uydurma" olduğunu ifade etti.

    MCCONNELL, TASARISINI YUMUŞATTI

    Öte yandan dün her iki tarafa 2'şer gün üzerinden 24'er saat savunma için zaman öngören bir tasarı hazırlayan McConnell, bazı senatörlerden gelen tepkiler üzerine söz konusu bölümde esnekliğe gitti.

    Mitch McConnell'ın tasarısının ilerleyen saatlerde Genel Kurulda oylanıp kabul edilmesi bekleniyor.

    Azil yargılamasındaki kuralları belirleyen tasarının son haline göre, taraflara 3'er gün üzerinden 24'er saat ayrılması öngörüldü. Buna göre savunma ve davacı taraflar günlük 8'er saatten 3 günde savunmalarını yapabilecekler.

    Bu sürecin ardından senatörler her iki tarafa 16'şar saat soru sorabilecekler.

    McConnell ayrıca, Temsilciler Meclisindeki azil soruşturmasına ilişkin belgelerin Senatodaki mahkeme kayıtlarına girmesine olanak sağlayan bir değişiklik de yaptı.

    SENATO GENEL KURULUNDA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

    Diğer yandan ABD siyasi tarihinde istisnai bir durum olan azil yargılaması, Senatoda olağanüstü güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu.

    Senato Genel Kuruluna senatörler de dahil hiçbir şekilde cep telefonu, kamera ve ses kayıt cihazı gibi elektronik cihazlar sokulamıyor.

    Senatodaki Cumhuriyetçiler ve Trump'ın hukuk ekibi hızlı bir yargılama yapılmasını isterken, Demokratlar ise mahkemeye yeni delillerin sunulmasını ve yeni tanıkların çağrılmasını talep ediyorlar.

    Washington’da bulunan Kongre binası "Capitol" çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

    NE OLMUŞTU?

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı. Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin, ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu söylemişti.

    Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde, 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti. Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu, 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

    Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. (AA)

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