Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem
Manisa Yunusemre'de saat 17.46 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 17.46 sularında Manisa Yunusemre'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün İzmir Kinik'e 26,2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 14,5 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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