Metal işçisi yoksulluktan kurtulmak istiyor

Vedat YALVAÇ

Bursa

Türk Metal’in Bursa’da düzenlediği mitinge katılan metal işçiler, artan yoksulluğa öfkeli. Tepkilerini “Yetmiyor”, “Sosyal hayatımız yok”, “Yoksulluk ailemize yansıyor”, “Zaten aldığımız vergiye gidiyor” sözler dile getiren işçiler, sendikalarının taslağında yer alan yüzde 26 zam talebinin bile erimeyi tam karşılamayacağına dikkat çekti. Hükümetin temel tüketim mallarına, doğal gaza, elektriğe yaptığı zamlar nedeniyle içine sürüklendikleri yoksulluktan kurtulmak isteyen işçiler, daha etkili eylem kararlarını uygulamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Miting alanında konuştuğumuz işçilerden Erol Özdemir, “Gerçek enflasyon oranında zamlar yapılmadığı için aldığımız ücretler geçinmemize yetmiyor. Refah düzeyimiz iyi olmadığı için sosyal hayatımız yok. Sosyalleşemeyince de bu durum ailelerimize yansıyor, mutlu bir aile tablosu ortaya çıkmıyor” diye konuştu.

MAKUL SEVİYEDE YAŞAMAK İSTİYORUZ

“Makul seviyede yaşamak istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” diyen Fatih Kurhan ise şöyle konuştu: “Çocuğumu oyun alanına bile götüremiyorsun, ikinci ayakkabıyı alamıyorsun. Her şey sezonluk. Elektrik faturasına 40 lira zam gelmiş bu ay, doğalgaz 200 lira gelmiş. Nasıl yapacağız, nasıl yaşayacağız? En az yüzde 20 zam alacağım ki çocuklarımı bir yerlere götürebileyim. Ya da eşimi evlilik yıldönümlerinde bir yerlere götürebileyim. Ev iş, ev iş istemiyoruz. Sosyal yaşam istiyoruz. Sosyal yaşam için de adam akıllı makul gelir istiyoruz. Onlar dayatırsa biz de dayatırız. Hak verilmez, biz alırız yani.”

Verilen zammın pazara da diğer giderlere de yetmediğini ifade eden Kevser Öksüz, “Hiçbir şeye paramız yetmiyor. Hadi biz bekarız. Bir de evliler var. Çocuk büyütüp, okutanlar var. Onlar için daha zor daha sıkıntılı. Hiçbir şekilde sosyal hayatımız yok.” diye konuştu.

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ

Serkan Şahinbaş ise TÜİK’e tepkili: “Enflasyonu belirleyenlere sesleniyorum; siz nereden alışveriş yapıyorsanız söyleyin biz de oradan yapalım. Size yetiyorsa bize de yetsin. Mart ayında biz vergi dilimine giriyoruz zaten. Biz ne kadar zam alırsak alalım vergilerle eriyor. O yüzden vergide adalet istiyoruz.” Şahinbaş, MESS’in geri adım atmaması halinde sendikanın arkasında duracaklarını ve “eylemse eylem grevse grev” yapacaklarını söyledi.

Nuray Keçilioğlu da “Gemileri yaktık, sonuna kadar direneceğiz. Yetmiyor. Ocak ayında maaşımızı alıyoruz vergiden sonra bir şey kalmıyor. Kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorlar. Kararlıyız, sonuna kadar mücadelemizin arkasındayız” diye konuştu.

GREVE GİDİLEBİLİR UZLAŞMA OLMAZSA

Taleplerinin makul olduğunu ifade eden Özkan Tekin, şunları söyledi: “Her şey ortada. Kiralarımıza, pazar fiyatlarımıza bakıyoruz, temel gıdalardaki artışa bakıyoruz patronların verdiği rakam karşılamıyor. Miting MESS'e geri adım artıracaktır. Gücümüzü göreceklerdir. Birliğimizi koruyarak daha güçlü ses getirecek eylemler yapmamız gerekiyor. Üretimi 10 dakika durdurma eylemleri başladı, daha ileri de gidebilir. Yarım saat, 1 saat, hatta greve kadar gidebilir uzlaşma olmazsa.”

BU KADAR KİŞİNİN DURMASI DEMEK HAYATIN DURMASI DEMEK

MESS'in enflasyonu dahi karşılamayan bir teklif sunduğunu ifade eden Ünal İbrahimbaş “Geçen ay 400 lira gelen doğalgaz faturası bu ay 600 lira olarak geliyor. Her şeye yüzde 20'nin üzerinde zam geldi. Biz de az da olsa nefes alabilelim diye yüzde 26 talep ettik. Aslında yeterli değil. Bu adımın MESS'e geri adım artırması gerekiyor. Attırmazsa da Türkiye'nin her yerinden fabrikalar burada. Bu kadar kişinin fabrikalarda durması demek hayatın durması demek. Biz haklarımızın arkasındayız. Er ya da geç alacağız” dedi.

ARTIK BİRAZ DA PATRONLARIN CEBİNDEN ÇIKSIN

“Hepten mi ölelim” diyen Fatih Uzun da şöyle konuştu: “Enflasyon gerçek enflasyonu yansıtmıyor, çakma enflasyonlarla gidiyoruz. Domatesin kilosu şu anda 6 buçuk lira, mandalina 5 lira... Doğal gazı, elektriği söylemiyorum bile. Bitti gitti maaş. Hep eksiden gidiyoruz. Bu nedenle yüzde 26 zam bile az. Geçen yaptığımız sözleşmenin aynısı olsa iyi olur. Geçen dönem yapılan sözleşme iyiydi o da enflasyonla eridi gitti. Geri dönüş yok. Eylemlerin dozajını artırıp iş yavaşlatırsak kazanacağımıza inanıyorum. Artık biraz da patronların cebinden çıksın, yani işçiye versin. Eylemlerin bu mitingin ötesine geçmesi lazım.”

MESS’in sömürü dayattığını söyleyen İsmail Yılmaz ise “Hiç bir zaman sömürüyü kabul etmiyoruz. Şu anda enflasyonu düşük göstererek hakkımızı gasbediyorlar. Köprülerden tütüne her şeye zam yapılıyor. MESS’in teklifi normal mi?” diye konuştu.

ANNEM OKUL İHTİYAÇLARIMI KARŞILAYAMIYOR

Annesi metal işçisi olan İrem Aydın şunları söyledi: “Anneme sunulan haklar o kadar düşük ki ben okuyorum okul ihtiyaçlarım dahi karşılanamıyor. Asgari ücrete zam yaptılar ama aynı oranda ekmeğe de her şeye de zam geliyor. Bir taraf yükseltilirken diğer tarafta yükseltiliyor. Bu yüzden kimse hakkını alamıyor. Yani kimse geçinemiyor. Küçük çocukları olanlar var. Kimse bunları düşünmüyor. Herkes kendisini düşünüyor. Ben şu anda meslek okulunda okuyorum. Genellikle ihtiyaçlarım bin liradan aşağı olmuyor. Ki dershaneye ya da kursa gitmek istiyorum, ona bile gidemiyorum. Çünkü para yetmiyor. Fabrikalar artık bir bir batıyor. Babam iş bulamıyor. Yani ona göre bir para vermeleri gerekiyor ama hiç kimse bu imkanı tanımıyor.”

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