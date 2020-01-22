22 Ocak 2020 07:50

Kolombiya’da genel grev | Halk sokağa çıktı, polis şiddet uyguladı

Kolombiya'da genel grev ilan edildi, vatandaşlar sokağa çıktı, polis ise protestolara katılanlara saldırdı.

Kolombiya'da polis bir vatandaşı duvara dayamış durumda.

Fotoğraf: AA

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    Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar çerçevesinde ülke çapında genel grev ilan edildi.

    Başkent Bogota'da binlerce gösterici sokağa çıkarak protestolara katıldı.

    Ancak protestolara katılan binlerce kişiye polis saldırdı. (AA)

    Kolombiya'da polis bir vatandaşı duvara dayamış durumda.

    Fotoğraf: AA

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