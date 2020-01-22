22 Ocak 2020 07:50
Kolombiya’da genel grev | Halk sokağa çıktı, polis şiddet uyguladı
Kolombiya'da genel grev ilan edildi, vatandaşlar sokağa çıktı, polis ise protestolara katılanlara saldırdı.
Fotoğraf: AA
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar çerçevesinde ülke çapında genel grev ilan edildi.
Başkent Bogota'da binlerce gösterici sokağa çıkarak protestolara katıldı.
Ancak protestolara katılan binlerce kişiye polis saldırdı. (AA)
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