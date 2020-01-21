Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Edebiyatımzın önde gelen isimlerinden Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında yaşadığı İstanbul Fatih'teki iki katlı kargir ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Mahalleli, "Müfettişler Müfettişi", "Evlerden Biri", "Sokakların Çocuğu" ve "Suçlu" romanlarının yazıldığı evin restore edilip müze yapılmasını istiyor.

"BURANIN MÜZE OLMASI GEREKİR"

Orhan Kemal'in romanlarında "Sinekli Köfteci" diye geçen lokantanın sahibi ve yakın arkadaşı olan Mustafa Kemal Kutlu'nun oğlu Süleyman Embiya Kutlu, Cibali'deki 2 katlı evin dışındaki çatlaklara dikkat çekti.

Binanın müze olması gerektiğini belirten Kutlu, "67 senedir burada yaşıyorum. Orhan Kemal ile beraber yargılanan Mustafa Kemal Kutlu'nun oğluyum. Namıdiğer sinekli köfteci. 1966 senesinde beraber yargılandılar, 1954 yılında buraya geldi. Babam burada lokantacıydı. Romanlarında bahsettiği meşhur sinekli köfteci benim babamın lokantası. 1966 yılında cezaevinden tahliye olduktan sonra 72. Koğuş sahnelendi ve burayı terk etti, gidip basın sitesinden ev aldı. Bu evin duvarında 'Orhan Kemal 1954 -1966 yılların arasında burada yaşadı' yazılı mermer bir tabela vardı. Şu an burada yaşayan insanlar bu tabelayı kaldırdı. Buraya gelen öğrenci arkadaşlar, ziyaretçiler, burayı müze zannediyor. Buranın müze olması gerekir. Orhan Kemal'in ailesi de burayı satın almak istiyor. Ev sahipleriyle görüştüler ama satmıyorlar" dedi.

Fotoğraf: DHA

Orhan Kemal ile babasının lokantasında beraber yemek yediklerini söyleyen Kutlu, "Orhan Kemal sabahları buraya gelir, çorbasını içer ve Bab-ı Ali'ye gider, akşam gelir ve babamla birlikte otururdu. En çok sevdiği yemekte kuru fasulye ile ızgara köfteydi" diye konuştu.

"ÇATLAKLAR SIVA İLE GİDERİLDİ AMA SAKAT BİR EV"

Mahallelilerden Barbaros Karayel da "Yazar Orhan Kemal burada 12 sene yaşamış. 20 senedir bu burada oturuyorum. Duvarlarında çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar sıva ile giderildi ama sakat bir ev. Buraya sürekli öğrenciler geliyor. Buranın restore olup müze olması çok daha güzel olur" dedi. (İstanbul/DHA)

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