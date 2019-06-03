03 Haziran 2019 20:58

Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır

Yazar Orhan Kemal ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir dönem yaşadığı Cibali’deki evinin önünde anıldı.

Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır

Fotoğraf: Evrensel

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    Edebiyatımızın usta kalemi Orhan Kemal ölüm yıl dönümünde bir dönem yaşadığı Cibali’deki evinin önünde anıldı. Etkinlikte bilinmeyen nedenlerle evin duvarından sökülen “Orhan Kemal Bu Evde Yaşamıştır” tabelası engellemelere rağmen asıldı. Usta yazarın okurları ve sevenleri tarafından yapılan anmaya Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütcü de katıldı. Evde geçen anılarını anlatan Öğütçü, babasının Cibali Tütün Fabrikası’nın sirenlerinin sesiyle uyanıp güne başladığını belirtti.

    Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada engelleme girişimi “2 Haziran’da oturduğu eve tabelanın konulması için saat 17.00 de evin önünde buluşmuşlardır. Fakat kim veya kimler tarafından organize edildiği bilinmeyen provakosyon amaçlı bir araç, engelleme amacıyla tabela asılacak olan evin önüne park ettirilmiş, tüm ricalara cevap vermeyerek arabayı oradan kaldırmayı ret etmiştir. Daha sonra bu şahıs tabela konulması sırasında sesli bir şekilde söylenmeye başlayarak orada bulunan kitleyi kışkırtmayı denemiştir” ifadeleriyle anlatıldı.

    Provokasyona rağmen tabelanın evin duvarına asıldığı vurgulanan açıklamada “Orhan Kemal, o semtin insanlarını kitaplarında ölümsüzleştirdiği halde yüzünde sevgi pırıltısı olmayan birilerinin bu türlü kışkırtmalarına en iyi cevabı yine kitaplarındaki insan sevgisiyle verecektir. Sanattan ve kültürden anlamayan insanların yetişmesini amaçlayan kendini vaz geçilmez sayan düşüncenin bir gün büyük insanlık sevgisinin çağlayanında yok olup gidecekleri kesindir” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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