Orhan Kemal ve Turgenyev'in kitapları "yasaklı madde" denilerek cezaevine alınmadı
Van T Tipi Kapalı Cezaevi idaresi Orhan Kemal ve Turgenyev'in de aralarında olduğu 5 yazarın kitabını “yasaklı madde" notu ile cezaevine aldırmadı.
Fotoğraf: MA
Van T Tipi Kapalı Cezaevi idaresi, bir tutukluya gönderilen Orhan Kemal ve Ivan Sergeyeviç Turgenyev'in de aralarında olduğu 5 yazarın kitabını “yasaklı madde" notu ile iade etti.
Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Bilal Arı adlı adli bir tutuklu, bir süre önce Lilav Kitapevi'nden kitap siparişinde bulundu. Bunun üzerine Kitapevi, siparişi yapılan Orhan Kemal'in "Sokakların çocuğu", Ivan Sergeyeviç Turgenyev'in "Avcının notları", İslamcı Yazar Emine Şenlikoğlu'nun "Ne olur ihanet etme", Kahraman Tazeoğlu'nun "İntikam" ve Tahir Musa Ceylan'ın "Diri Aşk" kitaplarını önceki gün kargo yolu ile cezaevine gönderdi.
Ancak gönderilen kargo, Kitapevi’ne geri döndü. Cezaevi idaresi, kargoda yer alan 5 kitaba "yasaklı madde" notu düşerek iade etti.
Kitapevi, haklarında herhangi bir yasak kararı bulunmamasına rağmen iade edilen kitapları yeniden kargo yoluyla tutukluya postaladı. (Van/MA)
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