21 Ocak 2020 20:27

"Afyonkarahisar Cezaevinde mahpusların el ve ayakları kırıldı" iddiası

Afyonkarahisar T Tipi Cezaevinde mahpuslara işkence edildiği, gardiyanların şiddeti sonucu el ve ayakları kırılanlar olduğu iddia edildi.

temsili işkence görseli

Fotoğraf: Pixabay

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    Afyonkarahisar T Tipi'nde tutuklu bulunan Mehmet Ali Kayan, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gardiyanların bazı mahpusları falakaya yatırdığını, el ve ayaklarını kıracak şiddette darbettiğini ileri sürdü.

    Mezopotamya Ajansının haberine göre Mardin'in Derik ilçesinde, 2015 yılında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanana ve 11 yıl 6 hapis cezası verilen Mehmet Ali Kayan (32), ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar 1 No'lu T Tipi Cezaevinde hak ihlalleri yaşandığını ve işkence yapıldığını söyledi.

    "UYGULAMALARA TEPKİ GÖSTERİNCE DARBEDİLDİK"

    10 gün önce Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevinden buraya sevk edildiğini belirten Kayan, cezaevinde kendilerine çıplak arama ve ayakta sayım gibi dayatmalarda bulunulduğunu söyledi. Tutuklulara televizyon, radyo ve gazete verilmediğini dile getiren Kayan, cezaevi gardiyanlarının "Burada bizim hükmümüz geçer" dediğini belirtti. Hastalanan tutukluların revire çıkarılmadıklarını söyleyen Kayan, söz konusu uygulamalara tepki gösterdiklerinde gardiyanlar tarafından koğuşlarının basıldığı ve darbedildiklerini iddia etti. Kayan, darp sonucu kendisinin elinin kırıldığı ve bazı arkadaşlarının bacaklarında kırıklar oluştuğunu ileri sürerek kimi tutukluların da falaka nedeniyle ayaklarının altında morarmalar olduğunu kaydetti.

    BABA KAYAN: ÖLDÜRSELER HABERİMİZ OLMAYACAK

    Yaşananları "zulüm" olarak nitelendiren Kayan’ın babası Mahmut Kayan (61), “Çocuklarımızı öldürseler kimsenin haberi olmayacak” dedi. Oğlunun yaşananları tam olarak aktaramadan konuşma süresinin tamamlandığını dile getiren baba Kayan, “Bu zulmü onlara yapmaya hakları yoktur. Bu adaletsizliktir. Gardiyanlar nasıl böyle ellerini kıracak kadar dövebiliyor? Hani nerde İçişleri Bakanın adaleti” diye sordu. Baba Kayan, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. 

    ANNE KAYAN: MESAFEDEN KAYNAKLI GÖREMİYORUZ

    En son 5 ay önce oğlunun görüşüne gidebildiğini dile getiren anne Sultan Kayan (59) da daha önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan oğlunun uzak bir yere sevk edilmesini eleştirdi. Uzak mesafeden kaynaklı oğlunun görüşüne gitmekte zorlandığını belirten anne Kayan, "Bari zulme ve işkenceye maruz kalmasınlar. Duyarlı insanların bu zulme dur demesini istiyoruz” çağrısında bulundu.

    Cezaevine ulaşmaya çalışan Mezopotamya Ajansı, yetkili birinden yanıt alamadı. Yalnızca, telefona bakan kişi "Olay nedir bilmiyorum ama onunla ilgili olarak Bakanlık açıklama yapmıştır" demekle yetindi. (HABER MERKEZİ)

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