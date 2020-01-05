"Burgazada’daki atlar Ada’dan çıkarılacak" iddiası

Adalardaki atlı faytonların aşamalı olarak sınırlandırılacağının açıklanması ve gündeme gelen ruam hastalığının ardından başlayan karantina uygulaması, sorunun nasıl çözüleceğine dair soruları da gündeme getirmişti. İsmini vermek isteyen kaynaklar, 48 atın bulunduğu Burgazada’dan atların kısa bir süre içinde çıkarılmasının hazırlığının yapıldığını öne sürdü.

İstanbul Adalar’da 1500’ün üzerinde faytonlarda çalıştırılan at bulunuyor. Bu atlardan binden fazlasının Büyükada’da, 48’inin Burgazada’da, diğerlerinin de Heybeliada’da bulunduğu kaydediliyor.

VALİLİK 3 AY YASAKLAMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 20 Aralık 2019 günü yaptığı açıklamada, “Adalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına” karar verildiğini duyurmuştu.

İMAMOĞLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da daha sonra yaptığı açıklamada, Adalar’da faytonların kaldırılma tartışmalarına ilişkin “Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Adalıların talebi üzerine 35 tane simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor” demişti.

ADALI DERNEKLER ORTAK ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ada Gönüllüleri Derneği, Adakademi Vakfı, Adalar Vakfı, Arka Güverte, ADYSK (Adalar Denizle Yaşam, Spor ve Kültür Derneği), Burgazada Kültür ve Kalkınma Derneği, Cesaret Derneği, Dünya Mirası Adalar Girişimi, Heybeliada Kütüphane Derneği, Kamino Yelken Spor Kulübü Derneği, ortak bir imza ile "Adalı sivil toplum kuruluşlarından kamuoyuna duyuru" başlıklı bir çağrı yapmıştı: Çağrıda şöyle denilmişti:

“Her adadaki faytonların sayısı, kullanım güzergahları, ulaşım ve gezinti aracı tanımları, alternatif toplu ulaşım araçları, bisiklet, akülü ve motorlu araçların kullanımlarını da içeren 'ulaşım eylem planı' acil olarak hazırlanmadan ve buna ilişkin önlemlerin zamana yayılmış bir şekilde alınması sağlanmadan yürürlüğe konacak parçalı önlemlerin, var olan kaosu artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğini dile getirmiştik. Şimdi de aynı durumla karşı karşıyayız. Bu defa çağrımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nedir: Şu andaki öncelik, hayattaki atların sağlıklı kalmalarıdır. Ruam testleri şeffaf bir şekilde tamamlanmalı, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalı, faaliyetine izin verilen ahırlarda koşulların yeni salgınlara meydan vermeyecek şekilde iyileştirilmesi için önlem ve denetimler kesintisiz uygulanmalı, Valilik Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun olarak bir karantina ahırı acil olarak hayata geçirilmeli; ruam hastalığı dahil at sağlığı ve denetimi konusunda uzman veterinerler işbaşı yapmalı ve Adalar'daki atların bakım sorumluluğu tümüyle İBB tarafından üstlenilmelidir.”

Hazırlıkları yürütülen ve sonuç aşamasına geldiği söylenen Adalar Ulaşım Eylem Planının bir an önce tamamlanması ve sonuçlandırılmak üzere katılıma açılması gerektiği belirtilen açıklamada, “At ve insan ilişkisinin, nostalji ve kültürel haklardan öte karşılıklı haklar ve dayanışma temelinde kurgulanarak yaşatılması için Adalar'ın son şans olduğu unutulmamalıdır” vurgusu yapılmıştı.

"BURGAZADA’DAN BAŞLANACAK" İDDİASI

Fayton tartışmasının nasıl çözüleceği merak edilirken, ruam hastalığının bulunmadığı Burgazada’daki atların çıkarılması için hazırlık yapıldığı öne sürüldü. 48 atın bulunduğu Burgazada’nın ‘operasyonun başlangıç noktası’ olabileceği öne sürüldü.

1500’ün üzerinde atın bulunduğu İstanbul Adalar’da, 1000’in üzerinde at ile en fazla atın bulunduğu ada, Büyükada. Heybelia’da at sayısında ikinci, Burgaz ise üçüncü ada. Kınalıada’da atlı fayton uygulaması bulunmuyor.

Öte yandan 3 ay süreceği açıklanan karantina uygulamasının fiziki olarak da mümkün olamayacağı belirtiliyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Reklam