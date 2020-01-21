İzmir Buca'da Ufuk Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Y, sabah işe gitmek için çıktığı evinden otobüs durağına yürüdüğü sırada eski eşi Orkun Çevik ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmada Büşra Y'yi darbeden Çevik, daha sonra montunda sakladığı pompalı tüfekle kadına ateş etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Büşra Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orkun Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Çevik'in yolda karşılaştığı eski eşini darbettiği, kadının karşı koyarak kendisini savunmaya çalışmasına rağmen yerde yumruk atmaya devam ettiği, ardından da pompalı tüfekle ateş ettiği görülüyor.

Ateş ettikten sonra da kadına tekme atmaya devam eden Orkun Çevik'in elindeki tüfekle olay yerinden kaçışı da görüntülerde yer aldı. (AA)

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