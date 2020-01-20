20 Ocak haftasında gazeteciler yine adliyede

Gazeteciler 20 Ocak haftasında da yine adliye koridorlarında olacak.

Bu hafta yine birçok gazetecilik ve ifade özgürlüğü duruşması görülecek. İşte bu haftanın duruşmaları:

Gazeteci Hayri Demir’in “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamaları ile yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 23 Ocak Perşembe günü Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Demir’in evine giren hırsızlar tarafından çalınan fotoğraf makinesine ait iki adet hafıza kartında bulunan, Suriye’de haber takibi sırasında çektiği görüntüler iddianameye delil olarak girmişti.

Cengiz Holding patronu Mehmet Cengiz tarafından “itibarının zedelendiği” iddiasıyla Cumhuriyet gazetesi Muhabiri Hazal Ocak ile gazetenin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun hakkında açılan 1 milyon TL’lik manevi tazminat davasının ikinci duruşması 23 Ocakt'ta İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

Gazeteci Kenan Kırkaya hakkında sosyal medya hesabından 2014-2015 yılları arasında paylaştığı haberler gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, 23 Ocak’ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile gazetenin karikatüristi Halil İbrahim Özdabak’ın “zincirleme şekilde terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 23 Ocak’ta İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Yeni Yaşam Gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Osman Akın’ın 3 haber gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanmasına, 24 Ocak Cuma günü İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(MEDYA SERVİSİ)

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