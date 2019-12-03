Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir hakim karşısına çıktı

Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in “örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, 1. Yargı paketindeki ifade özgürlüğünü görmezden geldi.

Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir, Afrin Operasyonu sırasında yaptıkları haberleri sosyal medyada paylaşmaktan 22 Ocak 2018 günü gözaltına alınmışlardı. Dört günlük gözaltının ardından serbest bırakılan iki gazeteci hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenlemişti. İddianamede, iki gazetecinin, Terörle Mücadele Yasası’nda düzenlenen “örgüt propagandası” ve Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istenmişti.

İki yıldır Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hürtaş ve Demir, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Davanın 6. Duruşmasını Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü temsilcileri, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü, Haber Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, DİSK Basın İş’ten Osman Köse ile Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi yöneticileri Alican Uludağ ve Tamer Arda Erşin de davayı takip eden isimler arasında yer aldı.

GAZETECİLERİ YARGILAMA TELAŞI

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, Gazeteci Hayri Demir’in iddianamede yer alan suçlamaların yanı sıra sosyal medya paylaşımları kapsamında Türk Ceza Yasası’nın Türk’lüğü Aşağılama suçunu düzenleyen 301. Maddesi kapsamında da yargılanmasını istemişti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı’ndan 301. madde için yargılama izni talep etmişti. Davanın bugünkü duruşmasında, Adalet Bakanlığından izin talebine ilişkin henüz yanıt gelmediği belirtildi.

YARGI PAKETİNDEKİ KARAR MAHKEMEDE YOK

Davada savunma yapan Gazeteci Sibel Hürtaş, 1. Yargı paketinin ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu paketin ifade özgürlüğü davalarını etkilediğini ve mahkemenin yargı paketindeki düzenlemelere uyması gerektiğini belirtti. Hürtaş, şunları söyledi:

“Bir taraftan Mahkemeniz Adalet Bakanlığı’ndan yeni yargılamalar için izin istiyor; ama diğer taraftan Adalet Bakanlığı bu yargılamaları sonlandırmanız için size alan açıyor. Mahkemeniz gazeteciler için yeni suçlamalar üretirken; Adalet Bakanlığı yargı reformu paketiyle Terörle Mücadele Yasası’nın örgüt propagandası suçlamasındaki koşuları değiştiriyor. Yargı paketi ile haber ve eleştiri kapsamındaki yazılar, propaganda kapsamından çıkarılmış, sınırlar daraltılmıştır. Biz gazeteciyiz, yargılamaya esas aldığınız ifadeler de haberlerimizi oluşturuyor. Yargı paketiyle bu davanın temeli ortadan kalkmıştır, yargılamayı derhal sonlandırmanız gerekiyor.”

Gazeteci Hayri Demir de söz konusu davanın 2 yıla yakın zamandır sürdüğünü ifade ederek, “2 yıldır duruşmalara geliyoruz ama bir adım dahi atılmış değil. Yargılamanın sürmesi hem bu açıdan bizi zor duruma sokuyor hem de davada hala karar verilmediği için hakkımızdaki adli kontrol hükümleri de devam ediyor. Bu davanın uzaması ve adli kontrol hükümlerinin sürmesi nedeniyle mağduriyetimiz var. Yargı Paketi yürürlüğe girdiği için davanın temeli ortadan kalkmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunun 301. Maddesi için yargılama talep etmenizin hukuki alt yapısı yoktur” dedi

DAVA MART AYINA ERTELENDİ

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık gazetecilerin 1. Yargı paketi ile ilgili taleplerini değerlendirmeye almazken; beraat ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılması taleplerini ise reddetti. Hürtaş ve Demir hakkındaki duruşmayı 26 Mart 2020 tarihine erteledi. (Ankara/EVRENSEL)

Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'in duruşması aralık ayına ertelendi



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