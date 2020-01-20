20 Ocak 2020 22:01

İran'dan "Ukrayna uçağı, insan hatası nedeniyle düşürüldü" açıklaması

İran, düşürülen Ukrayna uçağının "siber saldırı" nedeniyle değil "insan hatası"ndan düştüğünü söyledi.

Tahran'da düşen uçağın parçaları

Fotoğraf: İran Kızılayı/AA

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    İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, savunma sistemi tarafından füzeyle vurularak düşürülen uçağın, "siber saldırı" nedeniyle değil "insan hatası"ndan düştüğünü söyledi.

    İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Zünnur, Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonunun dün düzenlediği "Ukrayna'ya ait uçağın düşürülmesinin değerlendirilmesi" konulu toplantının ayrıntılarını aktardı.

    Zünnur, "Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin rapor ve değerlendirmeleri, Ukrayna uçağının insan hatası nedeniyle düştüğünü ispat etmiştir" dedi.

    Toplantıya katılanlar arasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Değerlendirme Komite Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri temsilcisi, İran Ordusu Komutan Yardımcısı, Havacılık Kurumu Başkanı ve İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü'nün bulunduğunu dile getiren Zünnur, "Toplantıya katılan yetkililer, olayı tüm yönüyle değerlendirip, sorulara cevap verdiler. İhtimaller arasında siber saldırı da gündeme getirildi. İlerde farklı delillere ulaşılır mı bilinmez fakat şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, siber saldırı ihtimali, ispat edilemedi" ifadelerini kullandı.

    "HATAYI OPERATÖR YAPMIŞTIR"

    İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed üssüne düzenlediği saldırı sonrasında, misilleme ihtimali nedeniyle teyakkuza geçtiğini hatırlatan Zünnur, "ABD'nin karşılık verme tehdidine karşı, savunma sistemleri yüzde yüz teyakkuza geçirilmişti. Cruise füzelerinin ateşlendiği bilgisi vardı. Bu bilgi, savunma sistemine teyit edildikten sonra verilmeliydi. Ancak böyle olmadı" açıklamasında bulundu.

    Zünnur, halkın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için, olağanüstü hal ya da savaş durumu ilan edilmediğini de bildirdi.

    "Savunma sisteminden kaynaklı bir hata mı?" ve "Operatörle irtibat kesildi mi?" sorularının da masaya yatırıldığını dile getiren Zünnur, bu ihtimallerin de doğrulanmadığını söyledi.

    Komisyon başkanı Zünnur, şunları kaydetti: Sınırlı ateş durumundaydık. Bir başka deyişle, savunma sistemlerine hedef belirlenmemiş ve 'Ateş serbest' talimatı henüz verilmemişti. Hatta yönetim merkeziyle operatörün irtibatı kesildiyse bile, kendi başına ateş etme kararı alınmamalıydı. Savunma sistemlerine 'sınırlı ateş' talimatı verilmişti, 'ateş serbest' talimatı değil. Bu kesin olarak savunma sistemindeki insan hatasını ortaya koymaktadır. Bu hatayı operatör yapmıştır. Kendisi karar almış ve uygulamıştır.

    İRAN 3 GÜN SONRA İTİRAF ETMİŞTİ

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

    Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti. (AA)

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