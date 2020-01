İran, yolcu uçağını düşürüp 176 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti, "Hata sonucu" dedi

İran Genelkurmay Başkanlığı, 176 kişiyi taşıyan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının, hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü itiraf etti. Açıklamada, "Uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır" iddiası öne sürüldü.

Genelkurmay Başkanlığının yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri adımların, düşen uçağa etkisi olabileceği ihtimaline karşılık uzmanlardan oluşan bir heyet teşkil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı ve ordusunun, saldırıya cevap olarak İran'daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava hareketliliğinin ardından, İran silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği belirtildi.

Açıklamada, füze saldırısının ardından ABD savaş uçaklarının İran etrafındaki uçuşlarının arttığı ve ülkenin stratejik yerlerine saldırı yapılacağı bilgisinin savunma birimlerine ulaştığı belirtilerek bunun üzerine birçok hedefin radarlarda görünmeye başladığı ve ülkenin hava savunma sisteminin bu nedenle "çok hassas bir duruma geldiği" öne sürüldü.

Açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı'ndan hareket etti. Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır."

Genelkurmay Başkanlığının hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dilediği açıklamada, "Bu tür insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacaktır" denildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de olayla ilgili "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır" dedi.

Ruhani, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD'nin tehditlerinin sürdüğü bir atmosferde ülkedeki savunma sistemlerinin ABD'nin muhtemel saldırılarına karşı tam teyakkuz haline getirildiğini söyledi.

"Bu süreçte insani hata nedeniyle yanlışlıkla (füze) fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır" diyen Ruhani, faciaya yol açan yanlış nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Ruhani, şunları kaydetti:

"Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Ayrıca, bu tür faciaların tekrarlanmaması için ülkenin hava savunma sistemindeki zayıf noktaların giderilmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır."

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, uçağın füzeyle vurulduğu yönündeki iddiaların ABD'nin algı operasyonu olduğunu savunmuştu. Rebii, "ABD, tamamen alışık olduğumuz algı operasyonunun bir parçası olarak Pentagon'dan adını vermek istemeyen bir yetkilinin ağzından uçağın isabet eden 2 füze nedeniyle düştüğü yönündeki haberi basına yaydı. Bu iddianın gelecekte gerçekten uzak ve yalan olduğu ortaya çıkacağı için, kimse sorumluluğu üstüne almayacak" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Musevi de Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bu konuda elinde belge bulunan tüm devletlerden ellerindeki bilgileri inceleme komisyonuna ulaştırmalarını istemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek “Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz” demişti.

New York Times gazetesi, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren görüntülere ulaştığını yazmıştı.

Habere göre, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı, Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra İran'a ait bir füzeyle vurulmuştu.

Haberde, gazetenin ulaştığı görüntülerde, uçağın Tahran Havalimanı yakınlarında Parand kenti üzerinde İran'a ait bir füzeyle vurulduktan sonra düştüğünün yer aldığı belirtilmişti.

Füzenin Ukrayna uçağına isabet etmesinin ardından uçakta küçük bir patlama yaşandığı ifade edilen haberde, uçağın kısa bir süre uçtuktan sonra havalimanına dönüş yaparken alev alarak düştüğü kaydedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Johnson, yazılı açıklamasında, "trajedi" olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Johnson, "Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var" ifadesini kullanmıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunmuştu.

Abidzade, savunmasında "Ukrayna uçağı, bir buçuk dakikadan fazla bir süre alevli şekilde uçmaya devam etti. Uçağa füze isabet etseydi o anda patlardı" demişti.

Abidzade, uçağın düştüğü noktanın da havalandıktan sonra pilotun havalimanına geri dönmek istediğini gösterdiğini savunarak, "Uçak kuzeye doğru gidiyordu ancak güneybatı yönündeyken düştü. Bu da uçağın havalimanına geri dönmek istediğini gösteriyor. Uçak burnunu değil gövdesini zemine çarptı" demişti.

"Uçağa füze isabet etmediğini emin olarak söylüyorum" diyen Abidzade, "Uçağın parçaları toplandı. Havada patlama yaşanmış olsaydı parçaların dağılımı çok daha fazla olurdu. Uçağa füze isabet ettiğine ilişkin görüşler bilimsel değildir. Düşüş nedeni kara kutunun açılmasıyla belli olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, hayatın kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetmişti.

I support call of President @ZelenskyyUa and Prime Ministers @JustinTrudeau @BorisJohnson for open & thorough investigation into #UkrainianPlaneCrash



When families lose loved ones they deserve to know what happened.



Our thoughts are with the families & friends of the victims.