İran'da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü, kurtulan olmadı

İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü. İran Acil Durum Departmanı Başkanı, uçak çok şiddetli bir şekilde yandığı için kurtarma çalışmaları yapamadıklarını akrarırken, İran devlet televizyonu bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İçerisinde mürettebatla birlikte 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanından, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı. Kalkıştan kısa süre alev alan ve irtifa kaybeden yolcu uçağı, Tahran’a yakın Parand bölgesinde düştü.

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi, uçağının yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi. Uçakta 167 yolcu ve 9 mürettebat olduğunu aktaran Halidi, 22 ambulans ve 2 otobüs ambulans ile kurtarma ekiplerinin olay mahalline nakledildiğini kaydetti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend de İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi. Kulivend, uçak çok şiddetli bir şekilde yandığı için kurtarma çalışmaları yapamadıklarını da belirtti.

Fotoğraf: İran Kızılayı/AA

29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019'da 737 MAX 8 tipi iki uçağı teknik arızalar sebebiyle çakılan Boeing, olaydan haberdar olduklarını ve gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı. (DIŞ HABERLER)

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