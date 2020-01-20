Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Google servislerine erişemediğini belirtince Türk Telekom'dan yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, erişim sorununun siber saldırı ile ilgili olduğu, kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların sürdürüldüğü duyuruldu.

Türk Telekom yazılı açıklama yaparak, erişim sorununun "siber saldırı"dan kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, "Erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘siber saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘siber saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır. Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir. Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız"

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Google servislerine erişemeyen kullanıcılar da tepkilerini Twitter'da dile getirdi. Google ve Türk Telekom etiketleri, Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.

(HABER MERKEZİ)

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