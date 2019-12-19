Google ve Spotify çöktü: Servislere erişim sağlanamadı

Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşandı. Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çalışmadı. Google’da meydana gelen yavaşlama ve devamındaki erişim sorunu hizmetlerde aksamaya neden oldu. Sorun bir süre devam etti.

Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki sorunla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapmadı.

Ekran görüntüsü: downfor.io

Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu. Erişim sorunu yaşanan bölgeleri Avrupa ve Ortadoğu takip etti.

Ekran görüntüsü: outage.report

"SORUN GLOBAL"

Google'da görevli bazı yetkililerin çeşitli haber kaynaklarına yaptığı açıklamalara göre meydana gelen problem global kaynaklı bir sorun olarak belirlendi. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bazı kullanıcıların VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google'a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebildiği iddia edildi.

SPOTIFY'A DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Öte yandan Google bulut sunucularını kullanan Spotify'a da aynı süre içerisinde erişim sağlanamadı.

Ekran görüntüsü: outage.report

ALTERNATİF YOLLAR

İnternet kullanıcılarının Google'ın arama motorunu kullanamamaktan kaynaklı yaşadığı sorunu aşmalarının yolu "duckduckgo.com" ya da diğer alternatif arama motorlarını kullanmak. (HABER MERKEZİ)

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