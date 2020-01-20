20 Ocak 2020 13:21

MESS “ulusal sorumluluk” deyip işçiye yine sefalet önerdi: Yüzde 10

Patron sendikası MESS “uzlaşı” diyerek zam teklifini 2 puan artırdı. Türk Metal, “Haklarımızı geriye götürecek taleplerini sürdürüyorlar” diyerek masadan ayrıldı.

Metal işçileri ve gemileri yaktık geri dönüşü yok dövizi

Fotoğraf: Uğur Ökdemir/Evrensel

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    Metal iş kolunda işçi sendikalarının aldığı grev kararının ardından patron sendikası MESS, zam teklifini 2 puan yükselterek yüzde 10 olarak açıkladı.

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 200 işletmedeki 130 bin çalışanı kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’ndeki zam teklifini yüzde 8’den yüzde 10’a yükseltti.

    AA'da yer alan bilgiye göre, MESS, “Ücret artışı teklifimizi ikinci kez revize ediyoruz. Dönem enflasyonu yüzde 6 olmasına rağmen ücret artışı teklifimizi yüzde 10’a çıkarıyoruz” açıklamasını yaptı.

    MESS ‘ÜLKE GÜCÜ’ DEDİ, ‘ÇÖZÜM ODAKLI’ YAKLAŞIM BEKLEDİ

    MESS, “Maliyetler hızla ve yüksek oranda artarsa, rekabet ettiğimiz ülkelere karşı gücümüzü kaybederiz. Çalışma barışı korunarak uzlaşı sağlanması, üretimde durgunluk olmaması amacıyla işçi sendikalarından da çözüm odaklı yaklaşım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    PATRON SENDİKASI MESS, GREV KARARINI ‘DOĞRU’ BULMUYOR

    MESS açıklamasında, “Ağırlıkla yurt dışıyla rekabet eden MESS üyeleri, imalat sanayi ihracatının yüzde 39’unu gerçekleştiriyor. Toplu iş sözleşmesi sürecine ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaşıyoruz. Uzlaşı için attığımız adımlar ve masada anlaşma çabamıza rağmen işçi sendikalarının aldığı grev kararlarını doğru bulmuyoruz. Masadaki tarafların da ülkemizin de kazanacağı bir sözleşme üzerinde uzlaşı sağlanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

    TÜRK METAL'DEN AÇIKLAMA

    Türk Metal MESS ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

    Türk Metal açıklamada, “Birinci altı ay için tarafımıza yapılan teklif %10 oldu.Ayrıca MESS tarafı kendilerinin sürekli yeni ve artan teklifler getirdiğini ancak sendikamızın uzlaşma amaçlı taslakta bir revize yapmadığını söyleyerek revize teklif beklediklerini ifade ettiler. Heyetimiz bu talebe, MESS 'in 3 yıllık sözleşme teklifi başta olmak üzere haklarımızı geriye götürecek taleplerini sürdürdükleri gerekçesiyle bu isteklerini reddederek görüşmeyi sonlandırdı” ifadelerini kullanıdı.

    Türk Metal ve Özçelik-İş sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26; Birleşik Metal-İş ise aynı dönem için yüzde 34 oranında artış talep etmişti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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