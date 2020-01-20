Lübnan'da hükümeti protesto eden halka saldırılar sürdü: 114 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen hükümet protestolarına güvenlik güçleri saldırdı. Saldırılar nedeniyle 114 kişi yaralandı.

Hariri’nin istifası sonrasında mezhepler üstü bir hükümetin kurulması ve ülkede her geçen gün daha da kötüye giden ekonominin düzeltilmesi talebiyle 17 Ekim'den beri devam eden eylemlerde dün güvenlik güçleri, Meclis binası önünde toplanan halka göz yaşartıcı gaz sıktı.

Saldırı nedeniyle yaşanan arbedede aralarında El Cezire televizyonu muhabiri İhab Ukde'nin de aralarında bulunduğu 114 kişi yaralandı.

Lübnan Kızılhaçı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 ambulans ile 86 sağlık görevlisinin sahada görevlendirildiği, yaralılardan 58'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ayakta tedavi edildiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinden de 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

El Cezire muhabirinin plastik mermiyle yaralandığı iddia edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NDA GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, İçişleri Bakanı Raya Hasan ile komutanların katılacağı güvenlik toplantısına başkanlık edeceği bildirildi.

Açıklamada, toplantıda ülkede güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli tedbirlerin ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab’ın Cumhurbaşkanı Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğü belirtildi. Görüşmede hükümetin kurulması konusunda gelişme yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Önceki akşam Beyrut'ta geç saatlere kadar devam eden eylemlerde 220 kişi yaralanmıştı.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürüyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı. (DIŞ HABERLER)

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